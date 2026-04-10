Vai virar de novo: fim de semana começa ensolarado no RS e termina com chuva

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Chuva deve começar a partir da tarde de sábado (11) em algumas regiões gaúchas. Duda Fortes / Agencia RBS

Apesar do início ensolarado, o fim de semana dos gaúchos será marcado por mudança nas condições do tempo. O sábado (11) amanhece com sol em todo o Rio Grande do Sul, mas, a partir da tarde, o cenário já começa a mudar em algumas regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta amarelo para tempestade, que indica possibilidade de risco no Oeste, nas Missões, no Noroeste, na Campanha e no Centro. O aviso segue vigente até o fim do domingo (12).

Como será o sábado

A partir da tarde de sábado, conforme prevê a Climatempo, a aproximação de uma área de baixa pressão e a intensificação de um fluxo de umidade favorecem o retorno da instabilidade.

Pancadas de chuva começam a se formar, inicialmente no Oeste, nas Missões e no Noroeste, e avançam para a Campanha e Região Central até a noite.

A precipitação pode vir acompanhada de trovoada e apresentar intensidade fraca a moderada, com acumulados entre cinco e 40 milímetros. Os volumes mais elevados são esperados no Oeste.

Inmet está com alerta amarelo, de perigo potencial, para grande parte do RS. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Outro destaque do dia é a amplitude térmica. A temperatura mínima pode cair a 7ºC em algumas cidades, enquanto a máxima beira os 30ºC em outras.

Os índices mais baixos são esperados na Serra, com sensação de frio pela manhã. Os mais altos ocorrem em áreas do Norte.

Tendência para domingo

A instabilidade ganha força e se espalha por praticamente todo o Rio Grande do Sul.

Há condições para chuva moderada a pontualmente forte, com trovoadas, no Oeste, Missões, Noroeste, Norte, Campanha, Centro, Vales, Metropolitana, Sul e toda a faixa litorânea.

Novamente, os acumulados variam entre cinco e 40 milímetros, mas podem chegar a 60 milímetros na Campanha.

O domingo será mais um dia de temperatura amena, com mínimas entre 10ºC e 21ºC e máximas entre 20ºC e 29ºC.

E o início da próxima semana?

De acordo com a Climatempo, a segunda-feira (13) ainda começa com chuva, principalmente, na Região dos Vales, Metropolitana e Litoral. No decorrer do dia, a tendência é de melhora gradual.

A nebulosidade ainda predomina, mas o sol pode aparecer entre nuvens em parte do território gaúcho à tarde.

A temperatura segue amena, sem extremos, com a sensação de clima mais típico de outono.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (11)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 27ºC.

Serra

Dia de sol com variação de nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 25ºC.

Campanha

Sábado de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Bagé, as marcas variam entre 12ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 14ºC e 25ºC.

Sul

Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 14ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Sábado de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Santa Maria, mínima de 11ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Dia de sol com aumento de nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas à tarde. Chuva forte à noite, com trovoada. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 28ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (12)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Nublado o dia todo, com chuva de manhã e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 21ºC.

Campanha

Chuva forte de manhã e no começo da tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 18ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 26ºC.

Sul

Manhã e tarde com chuva forte. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 19ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Tempo nublado e com chuva. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Previsão de tempo nublado com temporal de manhã e à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 19ºC.

Noroeste

Domingo de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 22ºC.

*Produção: Carolina Dill