Tire o casaco do armário: frio pela manhã dá ares de outono ao RS nesta sexta-feira

Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 20ºC. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A sexta-feira (10) terá queda na temperatura pelo Rio Grande do Sul, com uma manhã típica de outono, trazendo aquele "friozinho" que muitos aguardavam.

A mudança convida os gaúchos a tirar o casaco do armário e aproveitar uma condição mais amena, mesmo que por um curto período de tempo.

De acordo com a Climatempo, a temperatura mínima pode se aproximar dos 10ºC em cidades da Serra e da Campanha. Nas demais regiões, fica na casa dos 15ºC pela manhã. As máximas não devem passar dos 26ºC no Estado.

O dia ficará marcado por sol com variação de nuvens. De forma muito isolada, há chance de chuva fraca no Litoral Médio.

Tendência para os próximos dias

A tendência é de que, no sábado (11), o tempo permaneça estável e com o amanhecer gelado na maior parte do Rio Grande do Sul. Contudo, temporais podem ocorrer entre a tarde e a noite na Fronteira Oeste e em áreas da Campanha.

Na madrugada e na manhã de domingo (12), a chuva se espalha pelo Centro e pelo norte do Estado.

Os termômetros devem variar entre 10ºC e 16ºC durante a manhã. Com o avançar das horas, podem ficar entre 19ºC e 29ºC a depender da região.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (10)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Dia de sol com variação de nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 20ºC.

Campanha

Sexta-feira de sol, com muitas nuvens à tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 11ºC e 21ºC.

Fronteira Oeste

Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 14ºC e 24ºC.

Sul

Previsão de sol com algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 13ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 21ºC.

Centro

Sexta-feira de sol com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 22ºC.

Norte

Previsão de sol, com muitas nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 22ºC.

Noroeste

Períodos de céu nublado. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.