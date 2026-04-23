Temporais podem provocar até 100 mm de chuva no RS nesta sexta; saiba em quais cidades

A instabilidade avança no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (24), com chance de chuva forte e temporal em várias regiões até o fim do dia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de "perigo potencial" de tempestade para todo o Estado. Contudo, o risco é maior na Metade Norte, onde o aviso sobe para "perigo".
As áreas de maior atenção incluem Missões, Noroeste, Centro, Costa Doce, Região dos Vales, Serra, Região Metropolitana e no Litoral.
Como será a sexta-feira
Conforme a Climatempo, a manhã já começa com chuva moderada a forte e temporais no Oeste, Centro, Missões, Região Metropolitana, Região dos Vales, Serra, Costa Doce, Litoral e Campanha. Nessas áreas, há risco de acumulados elevados.
No sul gaúcho, também é prevista chuva no início do dia, porém, com menor intensidade em comparação às áreas centrais.
Já durante a tarde, a precipitação avança com mais força sobre a metade norte do Estado. Segue o risco de temporal, sobretudo entre o Oeste e o Centro.
Entre o fim da tarde e a noite, sinais de melhora já começam a aparecer no Centro-Sul. Em contrapartida, o Centro-Norte deve seguir sob condição de chuva.
Maiores acumulados previstos
- São Borja: 101,8 milímetros
- Júlio de Castilhos: 89,2 milímetros
- Santa Cruz do Sul: 81,7 milímetros
- Santa Maria: 81,7 milímetros
O que esperar do fim de semana
No sábado (25) e no domingo (26), segue a previsão de chuva para todo o Estado. A precipitação pode ser moderada a forte em áreas do Norte, Noroeste, Nordeste, Serra e Litoral Norte.
Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (24)
Região Metropolitana
Nublado com chuva forte. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 23ºC.
Serra
Chuva forte ao longo do dia. À noite, temporal. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 21ºC.
Campanha
Previsão de sol com algumas nuvens e chuva. Em Bagé, as marcas variam entre 16ºC e 21ºC.
Fronteira Oeste
Sexta-feira com chance de chuva forte. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 24ºC.
Sul
Previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 15ºC e 23ºC.
Litoral Norte
Pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite, temporal. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 21ºC.
Centro
Chuva forte de manhã. Instabilidade se mantém à tarde. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 22ºC.
Norte
Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 25ºC.
Noroeste
Nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 25ºC.
*Produção: Carolina Dill