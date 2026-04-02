Sol abre o feriadão de Páscoa, mas frente fria provoca virada no tempo durante fim de semana

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Porto Alegre deve observar nuvens de chuva no sábado. André Ávila / Agencia RBS

O feriadão de Páscoa, com início nesta Sexta‑feira Santa (3), começa com sol, mas há previsão de alteração nas condições de tempo no Rio Grande do Sul durante o fim de semana. O motivo se deve à passagem de uma nova frente fria, a qual será capaz de provocar chuva e temporais.

A instabilidade deve ser observada especialmente no sábado (3) e no domingo (4).

A Defesa Civil do Estado está com aviso de atenção para parte do Oeste, das Missões, da Campanha, do Sul, do Centro e da região metropolitana de Porto Alegre.

Como será o feriado de Páscoa

Sexta-feira (3)

O tempo firme predomina pelo Rio Grande do Sul, com a presença de sol entre nuvens em grande parte das regiões. O cenário favorece a elevação da temperatura e mantém o padrão de calor.

Os menores registros variam entre 13°C e 21°C, enquanto os maiores podem ficar entre 25°C e 38°C.

Conforme a Climatempo, ainda assim áreas do Oeste e da Campanha ficam com condição para chuva moderada a forte com trovoadas. Já nos Vales e na Serra, a instabilidade é mais fraca e isolada.

Porto Alegre: mínima de 22º e máxima de 30ºC

mínima de 22º e máxima de 30ºC Caxias do Sul: mínima de 17ºC e máxima de 27ºC

mínima de 17ºC e máxima de 27ºC Pelotas: mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

mínima de 20ºC e máxima de 28ºC Passo Fundo: mínima de 19ºC e máxima de 29ºC

mínima de 19ºC e máxima de 29ºC Santa Maria: mínima de 20ºC e máxima de 30ºC

mínima de 20ºC e máxima de 30ºC Uruguaiana: mínima de 22º e máxima de 31ºC

Sábado (4)

Começa com sol e calor, mas a partir da tarde a instabilidade ganha força com o avanço da frente fria pelo Estado. Há previsão de temporais isolados, com chuva pontualmente forte, descargas elétricas, rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h e eventual queda de granizo.

A precipitação começa pela Campanha, pelo Sul e pelo Litoral Sul. Em seguida, avança para Missões, Costa Doce, Centro, Região dos Vales, Metropolitana e Litoral Médio.

Os acumulados podem variar entre 10 e 40 milímetros, com pontos podendo alcançar até 60 milímetros.

A tendência é de que seja mais um dia de calor. Os índices ficam mais elevados antes da chegada da chuva e variam entre 22°C e 38°C.

Porto Alegre: mínima de 21ºC e máxima de 31ºC

mínima de 21ºC e máxima de 31ºC Caxias do Sul: mínima de 17ºC e máxima de 27ºC

mínima de 17ºC e máxima de 27ºC Pelotas: mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

mínima de 18ºC e máxima de 26ºC Passo Fundo: mínima de 19ºC e máxima de 30ºC

mínima de 19ºC e máxima de 30ºC Santa Maria: mínima de 20ºC e máxima de 29ºC

mínima de 20ºC e máxima de 29ºC Uruguaiana: mínima de 22ºC e máxima de 25ºC

Domingo (5)

A frente fria avança para o oceano mas ainda exerce influência sobre o Rio Grande do Sul. Segundo a Climatempo, o céu não deve ficar totalmente encoberto, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia.

Há chance de pancadas isoladas de chuva, sobretudo na Metade Leste, incluindo o Litoral e áreas próximas da Região Metropolitana, sem indicativo de volumes elevados ou temporais generalizados.

Para quem deseja uma trégua no calor, a temperatura fica um pouco mais amena em relação ao sábado. As maiores reduções ocorrem na Campanha, no Extremo Sudoeste e no Litoral Sul.

Apesar disso, a sensação de abafamento ainda pode ocorrer em alguns momentos. As mínimas variam entre 13°C e 21°C, e as máximas oscilam entre 22°C e 33°C.

Não há previsão de frio intenso porque a massa de ar frio que vem na retaguarda da frente fria é fraca e se desloca rapidamente.