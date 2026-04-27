Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 20ºC. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Sentiu frio nesta segunda‑feira? A terça‑feira (28) deve ser ainda mais gelada. A previsão indica que o dia marcará o pico da queda na temperatura neste período com a atuação de uma massa de ar polar sobre Rio Grande do Sul.

O amanhecer será bastante frio, com mínimas entre 1ºC e 13ºC, a depender da região. Os índices mais baixos são esperados nos municípios da Serra, assim como em áreas da Campanha.

Bom Jesus: mínima de 2ºC

mínima de 2ºC São Francisco de Paula: mínima de 4ºC

mínima de 4ºC Santana do Livramento: mínima de 4ºC

De acordo com a Climatempo, a combinação entre ar frio, tempo aberto e vento mais fraco durante a madrugada favorece a formação de geada.

O fenômeno tem chance de ocorrer nas primeiras horas da terça-feira em áreas da Campanha, do Sul, em faixas do Centro, do Norte, da Região dos Vales, da Serra e até em pontos da Região Metropolitana.

O sol aparece com poucas nuvens pelo Estado, mas sem grande influência nos índices dos termômetros. As máximas variam entre 14ºC e 22ºC.

E na quarta-feira?

O tempo deve seguir aberto na maior parte do Rio Grande do Sul na quarta-feira (29). Apesar de uma ligeira elevação nos termômetros, continua frio em todas as regiões.

A mínima fica entre 4ºC e 15ºC pela manhã. Pode ocorrer geada em pontos altos da Região Sul. A máxima varia entre 17ºC e 23ºC.

Outro destaque do dia fica para a formação de novas áreas de instabilidade. Conforme a Climatempo, pancadas de chuva ganham força a partir da tarde em áreas do Norte, do Noroeste e até em parte da Serra.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (28)

Região Metropolitana

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 20ºC.

Serra

Tempo ensolarado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 6ºC e 18ºC.

Campanha

Terça-feira com sol o dia todo. Em Bagé, as marcas variam entre 7ºC e 17ºC.

Fronteira Oeste

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 7ºC e 18ºC.

Sul

Previsão de sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 8ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Sol o dia todo. Em Capão da Canoa, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 18ºC.

Centro

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 18ºC.

Norte

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Passo Fundo, a mínima é de 6ºC, e a máxima, de 19ºC.

Noroeste

Terça-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 21ºC.