Sentiu frio nesta segunda‑feira? A terça‑feira (28) deve ser ainda mais gelada. A previsão indica que o dia marcará o pico da queda na temperatura neste período com a atuação de uma massa de ar polar sobre Rio Grande do Sul.
O amanhecer será bastante frio, com mínimas entre 1ºC e 13ºC, a depender da região. Os índices mais baixos são esperados nos municípios da Serra, assim como em áreas da Campanha.
- Bom Jesus: mínima de 2ºC
- São Francisco de Paula: mínima de 4ºC
- Santana do Livramento: mínima de 4ºC
De acordo com a Climatempo, a combinação entre ar frio, tempo aberto e vento mais fraco durante a madrugada favorece a formação de geada.
O fenômeno tem chance de ocorrer nas primeiras horas da terça-feira em áreas da Campanha, do Sul, em faixas do Centro, do Norte, da Região dos Vales, da Serra e até em pontos da Região Metropolitana.
O sol aparece com poucas nuvens pelo Estado, mas sem grande influência nos índices dos termômetros. As máximas variam entre 14ºC e 22ºC.
E na quarta-feira?
O tempo deve seguir aberto na maior parte do Rio Grande do Sul na quarta-feira (29). Apesar de uma ligeira elevação nos termômetros, continua frio em todas as regiões.
A mínima fica entre 4ºC e 15ºC pela manhã. Pode ocorrer geada em pontos altos da Região Sul. A máxima varia entre 17ºC e 23ºC.
Outro destaque do dia fica para a formação de novas áreas de instabilidade. Conforme a Climatempo, pancadas de chuva ganham força a partir da tarde em áreas do Norte, do Noroeste e até em parte da Serra.
Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (28)
Região Metropolitana
Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 20ºC.
Serra
Tempo ensolarado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 6ºC e 18ºC.
Campanha
Terça-feira com sol o dia todo. Em Bagé, as marcas variam entre 7ºC e 17ºC.
Fronteira Oeste
Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 7ºC e 18ºC.
Sul
Previsão de sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 8ºC e 19ºC.
Litoral Norte
Sol o dia todo. Em Capão da Canoa, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 18ºC.
Centro
Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 18ºC.
Norte
Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Passo Fundo, a mínima é de 6ºC, e a máxima, de 19ºC.
Noroeste
Terça-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 21ºC.
*Produção: Carolina Dill