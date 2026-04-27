Ambiente

Amanhecer gelado
Notícia

Sentiu frio nesta segunda? Então prepare-se para terça; temperatura se aproxima de 0ºC no RS

Massa de ar polar provoca mínimas entre 1ºC e 13ºC, com geada prevista em diversas regiões do Estado

Zero Hora

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