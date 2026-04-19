Semana do Feriadão de Tiradentes no RS terá instabilidade e sol intercalados

A partir da madrugada de segunda‑feira, já são esperadas pancadas acompanhadas de trovoadas na região Oeste. Juliana Rech / Agência RBS

A semana que inclui o feriado de Tiradentes terá mudanças frequentes nas condições do tempo pelo Rio Grande do Sul. A segunda‑feira (20) começa alterações no padrão atmosférico. Nos dias seguintes, o Estado deve intercalar períodos de tempo firme com episódios de instabilidade.

O outono completa um mês neste início de semana, porém o famoso "friozinho" típico desta época do ano ficará restrito às madrugadas e noites, sobretudo nas áreas mais altas do território gaúcho.

Como será a semana no Rio Grande do Sul

Após um final de semana marcado pela amplitude térmica e tempo ensolarado, a chuva retorna. A partir da madrugada de segunda‑feira, já são esperadas pancadas acompanhadas de trovoadas na região Oeste.

De acordo com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (CPPMet/UFPel), a tendência é que, ao longo do dia, as áreas de instabilidade avancem para a metade sul e para o noroeste do Estado.

O período da manhã segue com temperatura amena. À tarde, ela aumenta bastante, com sensação de abafamento e índices próximos a 30ºC.

Porto Alegre: mínima de 19ºC e máxima de 28ºC

mínima de 19ºC e máxima de 28ºC Caxias do Sul: mínima de 11ºC e máxima de 27ºC

mínima de 11ºC e máxima de 27ºC Passo Fundo: mínima de 14ºC e máxima de 27ºC

mínima de 14ºC e máxima de 27ºC Pelotas: mínima de 18ºC e máxima de 25ºC

Na terça‑feira (21), feriado do Tiradentes, a instabilidade atinge todas as áreas do Rio Grande do Sul. O motivo é o avanço de uma nova frente fria. A previsão do CPPMet indica que os volumes de chuva devem ser, em geral, baixos.

Uma frente fria é o avanço de uma massa de ar mais frio que desloca o ar mais quente à sua frente. O sistema geralmente provoca chuva, e, após a sua passagem, costuma favorecer a entrada de uma massa de ar mais seca, responsável pela melhora do tempo e pela redução da nebulosidade

No fim da tarde, já poderá ser observada um melhora das condições de tempo em cidades da fronteira com o Uruguai, diante da entrada de uma massa de ar mais seca.

Porto Alegre: mínima de 20ºC e máxima de 25ºC

mínima de 20ºC e máxima de 25ºC Caxias do Sul: mínima de 16ºC e máxima de 22ºC

mínima de 16ºC e máxima de 22ºC Passo Fundo: mínima de 18ºC e máxima de 25ºC

mínima de 18ºC e máxima de 25ºC Pelotas: mínima de 20ºC e máxima de 23ºC

As projeções apontam que o tempo firme volta a ganhar espaço na quarta-feira (22), inicialmente na Metade Sul e depois em todo o Estado. Apesar disso, episódios de chuva ainda pode ocorrer em diferentes áreas com intensidade variável.

Na quinta-feira (23), o céu fica mais aberto, com pouca nebulosidade. A massa de ar seco e amena se estabelece pelo território gaúcho. Ela também será a responsável por uma leve queda dos termômetros.

Cidades da Serra, como São José dos Ausentes, podem registar mínima na casa dos 12ºC, enquanto a máxima não passa dos 18ºC. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 17ºC e 22ºC.

Já na sexta‑feira (24), mudanças na atmosfera podem favorecer a formação de novas áreas de instabilidade, com chuvas concentradas principalmente no norte do Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, especialmente no Sul do estado, o tempo permanece estável.

O dia deve ser marcado por temperaturas máximas mais baixas, reforçando a sensação mais amena.