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Semana do Feriadão de Tiradentes no RS terá instabilidade e sol intercalados

Outono completa um mês neste início de semana, porém o "friozinho" típico desta época do ano ficará restrito às madrugadas e noites

Zero Hora

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