RS tem 10 cidades com temperatura abaixo de 5ºC nesta quarta-feira

Segunda-feira foi o primeiro dia de frio dos últimos meses. Temperatura baixa deve seguir nos próximos dias. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Embora menos intenso, o frio segue no Rio Grande do Sul. Dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) apontam que pelo menos 10 cidades registraram temperatura abaixo de 5ºC nesta quarta-feira (29).

Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, que registrou temperatura negativa na terça-feira (28), é a cidade mais fria da lista. Por volta das 6h, os termômetros marcavam 2,7ºC. A lista segue com Soledade, no Norte, com 3,5ºC e Hulha Negra, na Campanha, com 4,4ºC.

Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atualizados às 8h, Quaraí, na Fronteira Oeste, chegou a 4ºC, Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, registrou 4,8ºC e Montenegro, na Região Carbonífera, 4,7ºC.

A estação meteorológica de Minas do Camaquã, distrito de Caçapava do Sul, na Campanha, também registrou 4,3ºC.

Cidades com temperatura mais baixa no RS nesta quarta-feira

Santana do Livramento: 2,7ºC Soledade: 3,5ºC Quaraí: 4ºC Relvado: 4,1ºC São Francisco de Paula: 4,3ºC Minas do Camaquã (Caçapava do Sul): 4,3ºC Hulha Negra: 4,4ºC Montenegro: 4,7ºC Eldorado do Sul: 4,8ºC Salto do Jacuí: 4,8ºC

*Com dados do Inmet e do Simagro

Vai seguir frio