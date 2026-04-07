Inmet atualiza situação e mantém alerta laranja válido para esta terça-feira no RS; veja regiões

Mapa do Rio Grande do Sul com comunicados em vigor nesta terça-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O Rio Grande do Sul segue sob alertas meteorológicos nesta terça-feira (7). Atualmente, dois avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estão em vigor — um amarelo, para tempestade, e outro laranja, para acumulado de chuva.

No início da manhã, haviam quatro alertas em vigor no Estado. Eram três para tempestade, sendo dois deles laranjas e um amarelo, e outro para ventos costeiros, também laranja.

No entanto, por volta das 11h, o Instituto Nacional de Meteorologia atualizou a situação e manteve apenas dois alertas em vigor para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira.

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Alertas em vigor

Acumulado de chuva

Alerta é válido nas áreas em laranja do mapa até as 23h59min. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Um dos comunicados em vigor até a noite desta terça-feira é para perigo de acumulado de chuva. Com classificação laranja, ele alerta para até cem milímetros de chuva na Serra, Vales, Região Norte, parte da Região Sul, entre Rio Grande e Pelota, e parte da Região Noroeste.

Nestas áreas, pode haver alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em algumas áreas do Estado.

Tempestade

Alerta é válido nas áreas em amarelo do mapa até as 23h59min. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Até as 23h59min desta terça-feira, todo o território gaúcho está sob alerta amarelo que indica "perigo potencial" de tempestade. A chuva pode chegar aos 50 milímetros, com rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h.

Também há possibilidade de queda de granizo em todo o Rio Grande do Sul. Apesar do cenário meteorológico, o Inmet considera baixo o risco de alagamentos e quedas de árvores.

Quarta-feira

Outros quatro alertas meteorológicos entrarão em vigor na quarta-feira (8). O de maior preocupação é para vendaval, que recebeu grau de classificação vermelho.

O aviso abrange toda a área do Litoral, entre Santa Vitória do Palmar, na Região Sul, e Palmares do Sul, no Litoral Norte. As rajadas de vento nestas regiões podem superar os 100 km/h.

Outro alerta para vendaval, com classificação amarela, abrange toda a metade leste do Rio Grande do Sul. Os ventos poderão chegar aos 60 km/h.

Também há novo alerta para tempestade, que abrange todo o Estado, entre a manhã e noite de quarta-feira. Com classificação amarelo, o comunicado indica chuva de até 50 milímetros e possibilidade de queda de granizo.

No mesmo período, comunicado amarelo alerta para "chuvas intensas" em todo o Rio Grande do Sul. Até as 23h59min de quarta-feira, há perigo potencial de chuva de até 50 milímetros.

T ranstornos no RS

Família ficou desalojada em Santa Maria. RBS TV / Divulgação

O avanço da tempestade sobre o Rio Grande do Sul causou transtornos em ao menos dois municípios da Região Central na noite de segunda-feira.

Em Santa Maria, a Defesa Civil reportou que ao menos seis casas foram destelhadas e uma família ficou desalojada. Ocorrências foram atendidas em diferentes bairros do município e também houve a queda de um poste na Rua Rio Grande do Norte.

Já em Santiago, moradores relataram que houve queda de granizo. Os principais relatos são de áreas dos bairros Alto da Boa Vista e Rincão dos Castilhos.