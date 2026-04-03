RS tem duas cidades no ranking de maiores temperaturas do dia no Brasil; veja quais

Maior temperatura registrada no Estado foi 35,7°C. Juliano Trindade / Agência RBS

Duas cidades do Rio Grande do Sul figuram no ranking de maiores temperaturas desta sexta-feira (3). São Borja e Quaraí, na Fronteira Oeste, ocupam respectivamente a 3ª e a 10ª na lista nacional divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com registros de 35,7°C e 35,2°C.

A cidade de Porto Estrela, no Mato Grosso, lidera o ranking com pico de 38,6°C. Em Porto Alegre, a máxima foi de 30,2°C.

As maiores temperaturas desta sexta-feira (3)

38,6°C - Porto Estrela (MT) 36,7°C - Porto Murtinho (MS) 35,7°C - São Borja (RS) 35,7°C - Jardim (MS) 35,7°C - Corumbá (MS) 35,5°C - Bonito (MS) 35,4°C - Niterói (RJ) 35,4°C - Pão de Açúcar (AL) 35,3°C - Rio de Janeiro (RJ) 35,2°C - Quaraí (RS) 35,2°C - Ipanguaçu (RN)

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A previsão para o restante do feriado

Porém, ao menos no Estado, a previsão é de que o sol dê lugar à chuva a partir da tarde de sábado (4). Há previsão de temporais isolados, com chuva pontualmente forte, descargas elétricas, rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h e eventual queda de granizo.

A precipitação começa pela Campanha, pelo Sul e pelo Litoral Sul. Em seguida, avança para Missões, Costa Doce, Centro, Região dos Vales, Metropolitana e Litoral Médio. Mesmo assim, a tendência é de que seja mais um dia de calor.