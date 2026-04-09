RS tem alerta para vendaval nesta quinta-feira; veja as regiões

Comunicado é válido na área em amarelo. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de vendaval para parte do Rio Grande do Sul. Com grau de severidade amarelo, o comunicado é válido até as 23h59min desta quinta-feira (9).

O alerta abrange todo litoral gaúcho, Porto Alegre, Região Sul e o leste da Região Metropolitana, Serra e Vale do Sinos.

Nestas áreas, rajadas de vento com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h podem ser registradas ao longo do dia.

Segundo o Inmet, o risco de queda de galhos de árvores é baixo.

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