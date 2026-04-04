RS tem alerta para tempestade e queda de granizo; veja até quando vale

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para tempestade no Rio Grande do Sul. O comunicado entrou em vigor à meia-noite deste sábado (4).
Com grau de classificação amarelo, o alerta indica possibilidade de até 50 milímetros de chuva por dia e rajadas de vento com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo.
As condições devem se estender até as 23h59min de segunda-feira (6). O comunicado abrange todo o território gaúcho e Santa Catarina, além de áreas ao sul e leste do Paraná.
Apesar da condição, o Instituto Nacional de Meteorologia considera baixo o risco de alagamentos, quedas de árvores, estragos em plantações e cortes na rede de energia elétrica.