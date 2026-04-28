RS seguirá com temperaturas negativas nesta quarta-feira? Veja previsão do tempo

Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 21ºC. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Após cidades como Vacaria, Santana do Livramento e Bom Jesus registrarem temperatura negativa, a massa de ar polar segue atuando sobre o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (29). O início do dia ainda deve ser marcado pelo frio, com possibilidade de geada nas primeiras horas da manhã.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para chance do fenômeno ocorrer no centro do Estado. A Defesa Civil adiciona a Região Sul e a Campanha.

Em comparação a terça-feira (28), a sensação de frio tende a perder um pouco de intensidade, mas os termômetros continuam com baixos índices.

Santana do Livramento: mínima de 4ºC

mínima de 4ºC Candiota: mínima de 5ºC

mínima de 5ºC Capela de Santana: mínima de 5ºC

De acordo com a Climatempo, durante a tarde o sol aparece entre nuvens na maior parte do território gaúcho, o que permite uma elevação gradual dos registros, mas dentro de um padrão ameno.

Apesar do predomínio da estabilidade, a circulação de umidade favorece o aumento de nebulosidade nas regiões Norte e Nordeste, onde pode ocorrer pancadas fracas e isoladas de chuva, sem volumes significativos.

Como fica o tempo na quinta e na sexta

O último dia de abril, quinta-feira (30), começa com variação de nuvens e temperatura em elevação gradual. Entre a tarde e a noite, há possibilidade de chuva fraca nas regiões Nordeste, Litoral Norte e parte da Metade Norte.

A mudança no padrão atmosférico está prevista para sexta-feira (1º). Isso porque a aproximação de uma nova frente fria deve provocar o aumento da chuva pelo Estado.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (29)

Região Metropolitana

Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 21ºC.

Serra

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Chance de chuvisqueiro. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 7ºC e 22ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Bagé, as marcas variam entre 7ºC e 21ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 8ºC e 24ºC.

Sul

Previsão de sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 5ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Sol e algumas nuvens ao longo do dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 20ºC.

Centro

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 22ºC.

Norte

Sol, com nevoeiro de manhã e pancadas de chuva à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 9ºC, e a máxima, de 22ºC.

Noroeste

Previsão de sol com algumas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 25ºC.