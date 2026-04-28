RS registra menor temperatura do ano nesta terça-feira; veja onde

Amanhecer em Passo Fundo, na Região Norte. Tatiana Tramontina / RBS TV

O Rio Grande do Sul registrou a temperatura mais baixa de 2026 nesta terça-feira (28). Dados da Climatempo indicam temperatura negativa no Estado: -1,4ºC em Vacaria, na Serra, e -0,4ºC em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.

Por volta das 7h, os termômetros marcaram 0,3ºC em São Francisco de Paula, na Serra, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A marca superou a medição das 6h em Soledade, na Região Norte, de 0,4ºC, que até então, havia sido a mais baixa do Rio Grande do Sul neste ano.

Também foi o dia mais frio do ano em Porto Alegre. A estação do Inmet instalada no bairro Belém Novo, na Zona Sul, registrou 7,1°C na medição das 7h — três décimos abaixo da marca de uma hora antes.

Na unidade do bairro Jardim Botânico, na Zona Leste, a mínima foi de 8,8°C. Até então, a menor marca do ano era de 14,1°C, registrada na segunda-feira (27).

Em Bom Jesus, o termômetro também ficou abaixo de 1°C. O município da Serra registrou 0,6°C durante o amanhecer. Às 6h, a mínima era de 0,7ºC.

O frio é intenso também em outras regiões do Estado. Em Quaraí, na Fronteira Oeste, a temperatura caiu mesmo com o amanhecer do dia:

Às 6h, a mínima foi de 1ºC

Às 7h, a marca caiu para 0,7ºC

O mesmo aconteceu em Caxias do Sul, que registrou 1,4ºC às 6h e 0,9ºC às 7h. Já no norte do Estado, em Nonoai, o amanhecer foi com 1,8ºC nos termômetros. Passo Fundo amanheceu com mínima de 8,9ºC.

Por outro lado, o amanhecer "mais quente" do Rio Grande do Sul nesta terça-feira foi no Litoral Norte. A terça-feira começou com 10,7ºC em Tramandaí.

A menor temperatura do Rio Grande do Sul em 2026 havia sido registrada em meio ao verão, em janeiro. No dia 5, os termômetros registraram 1,5°C em São José dos Ausentes, conforme a Climatempo.

Temperatura negativa

Ao menos dois municípios gaúchos registraram mínimas abaixo de 0ºC nesta terça-feira, segundo dados da Climatempo.

Em Vacaria, medição da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) registrou -1,4ºC. Pelo sistema do Inmet, a mínima no município da Serra foi de 1,4ºC.

Já o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) do governo do Rio Grande do Sul indica mínima de -0,4ºC em Santana do Livramento.

Vai seguir frio

A queda nos termômetros é resultado do avanço de uma massa de ar polar. A previsão da Climatempo é de que o frio persista nos próximos dias, especialmente durante o amanhecer.

O tempo deve seguir aberto na maior parte do Estado na quarta-feira (29). Apesar de uma ligeira elevação nos termômetros, continua frio em todas as regiões.