Quinta-feira tem sol e elevação da temperatura no RS; saiba o que esperar do feriado

Em Porto Alegre, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 25ºC. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O céu limpo e ensolarado garante mais um dia agradável nesta quinta‑feira (30), com leve sensação de aquecimento. O cenário, contudo, antecede uma mudança significativa nas condições de tempo prevista para a sexta-feira, feriado do Dia do Trabalho (1º).

De acordo com a Climatempo, a quinta inicia com maior presença de nuvens na Metade Norte e no leste do Rio Grande do Sul, o que segura a elevação da temperatura nessas regiões nas primeiras horas.

Já na Campanha e no Sul, o céu aberto predomina desde cedo e favorece um aumento mais rápido dos índices nos termômetros.

Em Porto Alegre, o sol também será destaque. Na Serra, o amanhecer ainda é frio, e a tarde, mais amena.

A previsão indica que a temperatura mínima varia entre 7ºC e 16ºC no Estado, enquanto a máxima oscila entre 21ºC e 27ºC.

Virada no tempo

O primeiro dia do mês de maio será marcado pela passagem de uma nova frente fria, a qual será responsável por provocar temporais e vento forte.

No Rio Grande do Sul, a Climatempo alerta para tempestades durante a sexta-feira. A chuva deve começar já na madrugada pelo Oeste e se espalha rapidamente pela manhã por quase todas as regiões gaúchas.

A Defesa Civil aponta que há condições para tempestade severa, com chance de queda de granizo e rajadas de vento que podem superar os 80 km/h

Os acumulados variam entre 10 e 60 milímetros, mas podem passar de 90 milímetros no Oeste, no Centro e na Campanha

Até o momento, modelos indicam necessidade de maior atenção em áreas do Oeste, Missões, Noroeste, Norte, Centro, Costa Doce, Região dos Vales, Região Metropolitana, Serra, Nordeste e Litoral Norte

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (30)

Região Metropolitana

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Quinta-feira de sol com névoa fraca ao amanhecer. À noite, as nuvens aumentam bastante. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 11ºC e 23ºC.

Campanha

Previsão de sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Em Bagé, as marcas variam entre 11ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 9ºC e 26ºC.

Sul

Tempo ensolarado. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 11ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Céu ensolarado. Em Capão da Canoa, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Quinta-feira de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 11ºC, e a máxima, de 24ºC.

Noroeste

Previsão de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 26ºC.