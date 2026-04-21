Quarta-feira terá céu nublado, chuva isolada e chance de ventania no RS; veja os pontos de maior atenção

Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 28ºC. André Ávila / Agencia RBS

O tempo instável persiste nesta quarta-feira (22) no Rio Grande do Sul. A previsão indica que o dia começa com muita nebulosidade e ocorrência de chuva fraca na maior parte das regiões.

De acordo com a Climatempo, embora em uma posição afastada, o ciclone extratropical mantém influência sobre o Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta amarelo em razão da possibilidade de ocorrência de vendaval. O aviso é válido até as 9h da manhã para o Litoral Sul, Litoral Médio e parte da Região Metropolitana. O órgão aponta que o vento pode variar entre 40 km/h e 60 km/h.

Entre a tarde e a noite, ainda podem ocorrer pancadas de intensidade moderada, sobretudo no Oeste e na Campanha.

Ao longo do dia, também são esperadas aberturas de sol, o que irá favorecer uma leve elevação dos termômetros. A temperatura mínima varia entre 13ºC e 21ºC, e a máxima pode chegar a 31ºC.

Modelo mostra formação do ciclone extratropical onde está a letra B. Climatempo / Reprodução

Tendência para os próximos dias

A Climatempo aponta que, na quinta-feira (23), a chuva permanece. A atuação de novos sistemas atmosféricos favorece episódios moderados a pontualmente fortes.

Até o momento, as áreas de maior atenção incluem Oeste, Missões, Noroeste, Centro, Norte, Região dos Vales, Serra e Região Metropolitana. Os acumulados oscilam entre 10 e 50 milímetros no dia.

Na sexta-feira (24), a chuva pode ser mais frequente e persistente na Metade Norte. Ainda há risco de pancadas moderadas a fortes com trovoadas, especialmente entre a tarde e a noite.

Na Metade Sul, está previsto uma maior presença de sol. Os termômetros devem seguir elevados à tarde, com sensação de calor e abafamento.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (22)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 28ºC.

Serra

Dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 26ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Bagé, as marcas variam entre 15ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol com muitas nuvens durante o dia. Pancadas isoladas podem ocorrer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 24ºC.

Sul

Previsão de sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 18ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Tempo nublado com chuva passageira. Em Santa Maria, mínima de 20ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Períodos de céu nublado. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 23ºC.