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Quarta-feira terá céu nublado, chuva isolada e chance de ventania no RS; veja os pontos de maior atenção

Inmet está com alerta amarelo diante da previsão de vento forte, que pode variar entre 40 km/h e 60 km/h em diferentes áreas

Zero Hora

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