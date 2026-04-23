Primeira massa de ar polar intensa do ano já tem data para chegar ao RS; veja quando

A chegada dessa massa será importante para romper de forma mais consistente a condição de calor observada nos últimos dias. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Comece a tirar o casaco do armário. Pois o frio começa a dar as caras no Rio Grande do Sul nos próximos dias. A primeira massa de ar polar do ano com força suficiente para provocar queda mais acentuada na temperatura já tem data para chegar ao Estado, indica a Climatempo.

A entrada do sistema está prevista para a noite de domingo (26). No entanto, os reflexos nos termômetros devem ser observados de forma mais expressiva na segunda (27) e na terça-feira (28). Algumas regiões podem registrar 0ºC nesse intervalo.

Esse cenário deve quebrar o padrão de calor fora de época e do abafamento observado nas últimas semanas.

Mínimas em algumas regiões entre segunda e terça-feira

Entre 0ºC e 2ºC : Campos de Cima da Serra

: Campos de Cima da Serra Entre 3ºC e 5ºC : Fronteira com o Uruguai e áreas de planalto

: Fronteira com o Uruguai e áreas de planalto Entre 5ºC e 7ºC : Região Central e dos Vales

: Região Central e dos Vales Entre 8°C e 10°C: Região Metropolitana

Redução da temperatura e geada

A queda mais acentuada deve ser observada na terça‑feira. Este deve ser o dia mais frio do ano até agora em diversas regiões do Estado.

Mesmo sob presença de sol, a atuação do ar gelado impede uma elevação dos termômetros e mantém os índices mais baixos, sobretudo durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.

À tarde, a segunda e a terça terão temperaturas mais amenas, e a sensação térmica tende a ser ainda menor.

Outro destaque fica para a possibilidade de formação de geada. A combinação entre ar frio e céu mais aberto favorece a condição. As áreas com maior potencial para ocorrência do fenômeno incluem a Campanha, o Planalto e a Serra.