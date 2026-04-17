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Previsões elevam risco de El Niño "forte" ou "muito forte" neste ano; veja como o RS pode ser afetado

Simulações indicam possibilidade de fenômeno mais intenso, mas dimensão de eventuais cheias também depende de outros fatores

Marcelo Gonzatto

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