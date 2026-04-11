Porto Alegre registra temperatura mais baixa do ano; veja como será o tempo neste final de semana

Marcas desta madrugada não surpreendem e eram aguardadas por muitos gaúchos com saudade do frio. Mateus Bruxel / Agência RBS

Porto Alegre registrou a menor temperatura do ano na madrugada deste sábado (11). As estações em Belém Novo e Jardim Botânico marcaram, respectivamente, 12,4°C e 15,4°C no início do dia. A tendência é de que o tempo firme deixe a tarde mais quente na Capital, com máximas que podem chegar a 27°C.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), antes disso, as temperaturas mais baixas de 2026 haviam sido de 15,6°C, em 20 de janeiro, conforme a estação do Jardim Botânico; e de 14,9°C, em 8 de fevereiro, segundo a estação do Belém Novo. Durante o verão, estes episódios marcaram momentos de instabilidade no clima típico da estação.

As marcas dessa madrugada não surpreendem e eram aguardadas por muitos gaúchos com saudade do frio. Na Capital, a temperatura mínima média esperada para o mês de abril pelo Inmet é de 16,8°C.

Como será o sábado

A partir da tarde deste sábado, conforme prevê a Climatempo, a aproximação de uma área de baixa pressão e a intensificação de um fluxo de umidade favorecem o retorno da instabilidade na Metade Oeste.

Pancadas de chuva começam a se formar, inicialmente no Oeste, nas Missões e no Noroeste, e avançam para a Campanha e Região Central até a noite. Em Porto Alegre, o tempo permanecerá firme.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 27ºC.

Serra

Dia de sol com variação de nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 25ºC.

Campanha

Sábado de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Bagé, as marcas variam entre 12ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 14ºC e 25ºC.

Sul

Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 14ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Sábado de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Santa Maria, mínima de 11ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Dia de sol com aumento de nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas à tarde. Chuva forte à noite, com trovoada. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 28ºC.

Tendência para domingo

A instabilidade ganha força e se espalha por praticamente todo o Rio Grande do Sul no domingo (12).

Há condições para chuva moderada a pontualmente forte, com trovoadas, no Oeste, Missões, Noroeste, Norte, Campanha, Centro, Vales, Metropolitana, Sul e toda a faixa litorânea.

Os acumulados variam entre cinco e 40 milímetros, mas podem chegar a 60 milímetros na Campanha.

O domingo será mais um dia de temperatura amena, com mínimas entre 10ºC e 21ºC, e máximas entre 20ºC e 29ºC.

Confira como fica o tempo na sua região no domingo

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Nublado o dia todo, com chuva de manhã e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 21ºC.

Campanha

Chuva forte de manhã e no começo da tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 18ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 26ºC.

Sul

Manhã e tarde com chuva forte. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 19ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Tempo nublado e com chuva. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Previsão de tempo nublado com temporal de manhã e à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 19ºC.

Noroeste