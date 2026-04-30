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"Parecia um cachorrinho": a história do pinguim que seguiu uma família e virou "pet" no litoral gaúcho

Encontro inesperado à beira-mar nos anos 1980 virou memória marcante e hoje ajuda a orientar como agir em situações semelhantes

Leonardo Martins

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