Massa de ar polar derruba temperatura para perto de 0°C no RS; veja a previsão para a semana

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Gaúchos começarão a sentir os primeiros sinais mais do frio. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul começa a sentir os primeiros sinais mais consistentes do frio. A semana que se inicia marca a entrada da primeira massa de ar polar mais intensa do ano, capaz de provocar queda significativa nos termômetros.

Conforme o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Marcelo Schneider, a passagem de uma frente fria no final de semana abre espaço para a entrada dessa massa polar. Além disso, a atuação de um ciclone extratropical no oceano, mesmo que de forma afastada, contribui para o aumento do vento e acelera a incursão do ar gelado.

O que esperar da próxima semana

Ao longo de praticamente toda a semana, deve predominar o tempo estável no RS. A queda da temperatura começa a ser observada já na madrugada desta segunda-feira (27).

Na terça-feira (28), a sensação se intensifica, com mínimas que podem se aproximar de 0ºC nos pontos mais elevados do Estado, como nos Campos de Cima da Serra. Schneider destaca que a terça e a quarta-feira (29) devem ser os dias mais gelados, sobretudo durante a madrugada.

Outro destaque citado pelo meteorologista é a chance de formação de geada em áreas da Fronteira Oeste, da Campanha e da Serra.

De forma geral, nas demais regiões, os menores registros devem ficar abaixo dos 10 ºC. Conforme a meteorologista da Climatempo, Jade Ramos, em Porto Alegre, os termômetros devem marcar entre 7 ºC e 8 ºC, enquanto na Serra e no Sul do Estado as mínimas variam entre 2 ºC e 5 ºC. A tendência é que a máxima não passe dos 20ºC.

Os meteorologistas apontam que rajadas de vento moderadas podem ser sentidas nesse início da semana na porção leste gaúcha, em razão do ciclone extratropical. No Litoral, a velocidade pode chegar próxima a 70 km/h, afirma Jade. O mar também fica bastante agitado.

As projeções iniciais indicam que é esperada uma elevação da temperatura na quinta-feira (29), antecedendo a passagem de uma nova frente fria na sexta-feira (30). O sistema será o responsável pelo retorno da instabilidade no território gaúcho.

— A condição é de temperaturas agradáveis, sem indicativo de calor. Nós teremos máximas próximas de 23ºC a 25 ºC na capital gaúcha, mantendo essa sensação mais confortável. Com o fim da semana, a chuva volta em grande parte do Estado — destaca Jade.

Ainda que episódios de índices mais elevados possam voltar a ocorrer, a tendência geral aponta para uma redução gradual dos termômetros a partir de agora. Trata‑se de um comportamento que já era esperado para o fim de abril e o início de maio.

Diante das variações do tempo, é fundamental acompanhar as previsões de curto prazo. Esse tipo de projeção permite identificar com maior segurança mudanças no cenário meteorológico, já que considera atualizações mais recentes dos modelos e a evolução dos sistemas.