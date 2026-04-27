RS tem 42 municípios com mínimas abaixo de 10ºC e alerta para declínio de temperatura

A semana começou fria no Rio Grande do Sul. Com o avanço de uma massa de ar polar sobre o Estado, os termômetros ficaram abaixo dos 10ºC em 42 municípios gaúchos no amanhecer desta segunda-feira (27).
A mínima mais baixa do Estado foi registrada em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Conforme dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) do governo do Rio Grande do Sul, os termômetros marcaram 3,9ºC no município.
A segunda cidade com o amanhecer mais gelado desta segunda-feira no Estado foi Rosário do Sul, também na Fronteira Oeste, onde a mínima foi de 4ºC. A terceira foi Uruguaiana, com 4,1°C. Pinheiro Machado, na Campanha, ficou em quarto, com 4,3ºC.
Em municípios com estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima mais baixa foi de 4,9ºC, registrada em Quaraí, na Fronteira Oeste. Com dois décimos acima, o município de Herval, na Região Sul, registrou 5,1ºC.
Em Porto Alegre, a mínima foi de 14,1ºC. A marca foi registrada nas duas estações do Inmet instaladas na Capital: no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste, e no Belém Novo, na Zona Sul.
Como será a terça-feira?
O Inmet emitiu alerta amarelo que indica perigo potencial para declínio de temperatura até as 23h59min de terça-feira (28).
Neste período, os termômetros podem ficar de 3ºC a 5°C abaixo da média em quase todo o Rio Grande do Sul, exceto na faixa litorânea ao norte de Rio Grande.
Vento de até 60km/h
Outro alerta, também com grau de classificação amarelo, indica a possibilidade de vento com até 60km/h em parte do Estado.
O comunicado abrange Região Metropolitana, Campanha, Vale do Sinos, Região Sul, Vale do Rio Pardo, todo o litoral gaúcho e parte da Serra.
Municípios com temperatura abaixo de 10ºC no RS
Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia e do Simagro.
- Santana do Livramento, Fronteira Oeste: 3,9ºC
- Rosário do Sul, Fronteira Oeste: 4ºC
- Uruguaiana, Fronteira Oeste: 4,1ºC
- Pinheiro Machado, Campanha: 4,3°C
- Quaraí, Fronteira Oeste: 4,9ºC
- Canguçu, Região Sul: 5ºC
- Lavras do Sul, Região Central: 5ºC
- Herval, Região Sul: 5,1ºC
- Alegrete, Fronteira Oeste: 5,5ºC
- Jaguari, Região Central: 5,6ºC
- Santana da Boa Vista, Região Sul: 5,6ºC
- Bagé, Campanha: 5,7ºC
- Caçapava do Sul, Campanha: 6,1ºC
- Maçambará, Fronteira Oeste: 6,3ºC
- Aceguá, Campanha: 6,6ºC
- São Sepé, Região Central: 6,8ºC
- Encruzilhada do Sul, Vale do Rio Pardo: 6,9ºC
- Tupanciretã, Região Central: 7,5ºC
- Itaqui, Fronteira Oeste: 7,6ºC
- Pedro Osório, Região Sul: 7,7ºC
- Bossoroca, Missões: 7,8ºC
- Jaguarão, Região Sul: 8ºC
- São Lourenço do Sul, Região Sul: 8ºC
- Soledade, Região Norte: 8,2ºC
- Chuí, Região Sul: 8,4ºC
- São Borja, Fronteira Oeste: 8,4ºC
- Santa Vitória do Palmar, Região Sul: 8,4ºC
- Barra do Quaraí, Fronteira Oeste: 8,5ºC
- Cruz Alta, Região Noroeste: 8,8ºC
- Santa Maria, Região Central: 9ºC
- Rio Grande, Região Sul: 9,1ºC
- Pelotas, Região Sul, 9,3°C
- Camaquã, Região Sul: 9,3ºC
- São Luiz Gonzaga, Missões: 9,3ºC
- Sobradinho, Vale do Rio Pardo: 9,4ºC
- Vacaria, Serra: 9,5ºC
- Cachoeira do Sul, Vale do Rio Pardo: 9,8ºC
- Garruchos, Região Noroeste: 9,8ºC
- Salto do Jacuí, Região Noroeste: 9,8ºC
- Palmeira das Missões, Região Noroeste: 9,8ºC
- Canela, Serra: 9,9ºC
- Ibirubá, Região Noroeste: 9,9ºC