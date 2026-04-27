RS tem 42 municípios com mínimas abaixo de 10ºC e alerta para declínio de temperatura

Em Porto Alegre, a mínima foi de 14,1ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A semana começou fria no Rio Grande do Sul. Com o avanço de uma massa de ar polar sobre o Estado, os termômetros ficaram abaixo dos 10ºC em 42 municípios gaúchos no amanhecer desta segunda-feira (27).

A mínima mais baixa do Estado foi registrada em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Conforme dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) do governo do Rio Grande do Sul, os termômetros marcaram 3,9ºC no município.

A segunda cidade com o amanhecer mais gelado desta segunda-feira no Estado foi Rosário do Sul, também na Fronteira Oeste, onde a mínima foi de 4ºC. A terceira foi Uruguaiana, com 4,1°C. Pinheiro Machado, na Campanha, ficou em quarto, com 4,3ºC.

Em municípios com estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima mais baixa foi de 4,9ºC, registrada em Quaraí, na Fronteira Oeste. Com dois décimos acima, o município de Herval, na Região Sul, registrou 5,1ºC.

Em Porto Alegre, a mínima foi de 14,1ºC. A marca foi registrada nas duas estações do Inmet instaladas na Capital: no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste, e no Belém Novo, na Zona Sul.

Como será a terça-feira?

Área em amarelo no mapa tem alerta para declínio de temperatura até a noite de terça-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O Inmet emitiu alerta amarelo que indica perigo potencial para declínio de temperatura até as 23h59min de terça-feira (28).

Neste período, os termômetros podem ficar de 3ºC a 5°C abaixo da média em quase todo o Rio Grande do Sul, exceto na faixa litorânea ao norte de Rio Grande.

Vento de até 60km/h

Área em amarelo tem alerta para vendaval até o fim da noite desta segunda-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Outro alerta, também com grau de classificação amarelo, indica a possibilidade de vento com até 60km/h em parte do Estado.

O comunicado abrange Região Metropolitana, Campanha, Vale do Sinos, Região Sul, Vale do Rio Pardo, todo o litoral gaúcho e parte da Serra.

Municípios com temperatura abaixo de 10ºC no RS

Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia e do Simagro.