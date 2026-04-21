Inmet emite dois alertas de chuvas intensas e de vendaval  no RS; veja  regiões atingidas

Alerta do Inmet para vendaval é válido na área em amarelo do mapa do RS. Reprodução / Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de perigo potencial para parte do Rio Grande do Sul.

Um dos avisos, vigente desde as 9h desta terça-feira (21), indica chuvas intensas em grande parte do Estado.

O outro indica vendaval com perigo potencial na Região Metropolitana e no Sudeste, válido a partir da meia-noite de terça para quarta-feira (22).

Alerta de chuva

Para o comunicado vigente, o instituto prevê que nível de chuva pode variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia conforme as regiões marcadas de amarelo (veja abaixo).

Alerta vale para regiões em amarelo. Divulgação / Inmet

Alerta de vendaval

Para o alerta do vendaval, as rajadas de vento podem variar entre 40 km/h e 60 km/h.