Ambiente

"Perigo potencial"
Notícia

Inmet emite dois alertas de chuvas intensas e de vendaval  no RS; veja  regiões atingidas

Um dos avisos está vigente desde as 9h desta terça-feira e outro entra em vigor meia-noite 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS