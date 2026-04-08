Frio dá sinais nesta quinta-feira, mas não se impõe: quando a temperatura cai de vez no RS?

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Tirar o agasalho do armário não vai durar muito tempo. Mateus Bruxel / Agência RBS

Depois de dias de calor fora de época, os termômetros terão queda significativa. Uma massa de ar frio avança sobre o Rio Grande do Sul e garante sensação de frio pontual, mais perceptível durante o amanhecer de quinta-feira (9) e de sexta (10).

O resfriamento traz alívio aos gaúchos, mas ainda não indica a chegada definitiva de dias mais gelados. De acordo com o meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o padrão segue oscilante, e períodos de calor devem retornar em breve:

— Grande parte do Rio Grande do Sul deve registrar mínimas abaixo dos 15 °C, com marcas próximas aos 10 °C em áreas da Campanha e também da Serra. Esse frio, no entanto, fica praticamente restrito a esse intervalo entre quinta e sexta-feira. A partir do fim de semana as temperaturas voltam a subir

Esse calor, no entanto, não deve atingir a mesma intensidade observada em março. As máximas podem se aproximar dos 30 °C, especialmente em áreas do Oeste e do noroeste do Estado.

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O especialista Daniel Caetano, também da UFSM, destaca que essa alternância entre períodos mais quentes e mais amenos está associada ao próprio caráter do outono, uma estação de transição marcada por maior variabilidade nas condições do tempo.

Nesse período, as incursões de ar frio passam a ocorrer com mais frequência. Mas o que se observa neste início de estação é que os períodos quentes têm sido mais longos do que o habitual.

Maio mantém tendência

Para abril e maio, a tendência aponta para temperatura acima da média climatológica, indicando meses mais quentes em relação aos valores históricos.

No curto prazo, não há indicação de episódios prolongados de frio mais intenso. A mesma perspectiva se mantém para o mês de maio.

— Ainda não é um momento de frio intenso e frequente. Isso a gente espera mais para o pico do inverno, lá por julho, quando os períodos de ar mais frio se tornam mais persistentes e recorrentes. Nos meses de outono, essa condição ainda não acontece com tanta regularidade — diz.

Como será a quinta e a sexta-feira

A estabilidade predomina em praticamente todo o Rio Grande do Sul na quinta (9). Conforme a Climatempo, ainda há chance de chuva fraca na metade norte do Estado, principalmente entre a madrugada e o período da manhã.

Ao longo do dia, essa condição persiste especialmente no Litoral, acompanhada de vento moderado, entre 40 km/h e 50 km/h. O mar permanece agitado, com condição de ressaca ao longo da costa.

Já na sexta-feira (10), a tendência é de que o tempo se mantenha firme e com aberturas de sol em grande parte do território gaúcho, com chance de chuva apenas no Litoral Médio.