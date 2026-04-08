Ambiente

Ainda com cara de verão?
Notícia

Frio dá sinais nesta quinta-feira, mas não se impõe: quando a temperatura cai de vez no RS?

Massa de ar frio provoca mínimas próximas a 10 °C em regiões da Campanha e Serra até sexta-feira

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

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