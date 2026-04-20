Feriado de Tiradentes terá ciclone no oceano e frente fria; saiba onde deve chover

Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 25ºC. André Ávila / Agencia RBS

O feriado de Tiradentes será marcado por mudança no tempo no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (21), a instabilidade ganha força no Estado, com aumento significativo das áreas de chuva e risco de temporais isolados em diferentes regiões.

De acordo com a Climatempo, o motivo se deve à formação de um ciclone extratropical no oceano, próximo à costa do Uruguai, além do avanço de uma frente fria.

Desde a madrugada, há chance de tempestade e de pancadas de chuva moderadas a fortes nas faixas Oeste, Sul, Campanha, Noroeste e parte do Centro.

Ao longo do dia, essas áreas de precipitação se espalham por grande parte do território gaúcho, sobretudo para as Missões, Região dos Vales e Metropolitana, além da Serra.

Conforme a Defesa Civil, os acumulados oscilam entre 10 e 50 milímetros no dia. Volumes podem chegar aos 80 milímetros no Noroeste

Com o tempo mais fechado e maior cobertura de nuvens, a temperatura não se eleva tanto. Ainda assim, o ar segue relativamente aquecido em algumas áreas, o que mantém a sensação de abafamento em alguns períodos. As mínimas variam entre 12ºC e 21ºC, e as máximas entre 22ºC e 31ºC.

Onda de calor no RS?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho em razão da formação de uma onda de calor em parte do Brasil. No Rio Grande do Sul, uma pequena área foi incluída na zona de cobertura do aviso, limitada a poucos municípios localizados na divisa com Santa Catarina.

Segundo o órgão, trata‑se de uma faixa extremamente restrita, como parte dos municípios de Planalto e de Frederico Westphalen.

A temperatura pode ficar cerca de 5 °C acima da média até sábado (25). De acordo com os mapas climatológicos, os valores médios para o mês de abril costumam variar entre 18 °C e 22°C nessa porção. No momento, não há indicação de ampliação da área afetada pelo calor.

Área extremamente restrita do RS está sob o limiar de onda de calor. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O que esperar dos próximos dias

Para quarta‑feira (22), a previsão indica que a chuva perde força em parte do Rio Grande do Sul, mas o tempo segue instável. Ainda são esperadas pancadas isoladas no Oeste e na Campanha.

Já na quinta‑feira (23), a Climatempo aponta que o aumento do fluxo de umidade sobre o Estado volta a favorecer a instabilidade mais intensa.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (21)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 22ºC.

Campanha

Chuva forte de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas que vão até a noite. Em Bagé, as marcas variam entre 18ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva durante o dia e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 26ºC.

Sul

Predomínio de sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 20ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Céu nublado. Noite chuvosa. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Tempo nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Variação de nuvens ao longo do dia. Noite com pancadas de chuva. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 21ºC.

Noroeste

Tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 23ºC.