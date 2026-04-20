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Feriado de Tiradentes terá ciclone no oceano e frente fria; saiba onde deve chover

Volumes de chuva podem alcançar até 80 milímetros no noroeste gaúcho, com risco de temporais isolados em diversas regiões

Zero Hora

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