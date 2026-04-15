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Filhote de orangotango ameaçado de extinção nasce em zoológico de Madri; veja vídeo

Espécie é conhecida pela pelagem avermelhada e temperamento dócil, mas enfrenta ameaças severas, como a destruição acelerada do habitat

Zero Hora

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