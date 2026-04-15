Filhote de orangotango ameaçado de extinção nasce em zoológico de Madri; veja vídeo

Um filhote de orangotango-de-Bornéu (pongo pygmaeus pygmaeus), espécie ameaçada de extinção, nasceu no Zoo Aquarium de Madri. O nascimento ocorreu em 2 de abril, após uma gestação de cerca de oito meses e meio. A mãe, Surya, deu à luz um macho com aproximadamente 1,5 quilo.

O zoológico divulgou imagens do momento em que a mãe aparece embalando o recém-nascido, comportamento típico de cuidado materno entre os orangotangos (assista ao vídeo abaixo).

Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), os orangotangos-de-Bornéu são classificados como "criticamente em perigo". A espécie é conhecida pela pelagem avermelhada e temperamento dócil, mas enfrenta ameaças severas, como a destruição acelerada do habitat e o comércio ilegal de animais silvestres.

Esses primatas vivem apenas em áreas restritas do Sudeste Asiático, principalmente nas ilhas de Bornéu — compartilhada por Indonésia, Malásia e Brunei — e Sumatra.