Entre o frio da manhã e o calor da tarde, sol marca o fim de semana no RS

O sol será o protagonista do fim de semana no Rio Grande do Sul. Sábado (18) e domingo (19) devem ser marcados por condições de tempo firme, ideais para aproveitar atividades ao ar livre. Outro destaque fica para a amplitude térmica esperada para o período.
O cenário tende a mudar no início da próxima semana, quando a chuva volta ao Estado.
Como será o sábado
O dia começa com maior presença de nuvens, sobretudo no Norte, no Oeste e na Campanha. De acordo com a Climatempo, nessas áreas podem ocorrer chuviscos isolados.
A temperatura pode cair a 10°C nas primeiras horas da manhã. Algumas áreas como a Serra podem observar nevoeiro.
Ao longo da tarde, o sol ganha força e passa a predominar. O cenário favorece a elevação da temperatura e da amplitude térmica, com máximas entre 20°C e 28°C.
E o domingo?
O céu ensolarado se destaca desde cedo na maior parte das regiões, com poucas nuvens ao longo do dia.
A Climatempo aponta que o frio nas primeiras horas da manhã se mantém, especialmente nas áreas de maior altitude e no Interior. Em pontos isolados, pode ocorrer a formação de nevoeiro.
A temperatura mínima pode se aproximar dos 8ºC, enquanto à tarde a temperatura sobe e alcança até 30ºC em áreas do Oeste e do Noroeste do território gaúcho.
Tendência para o início da semana
A semana que vem ainda começa estável na maior parte do Rio Grande do Sul na segunda-feira (20), com sol, elevação da temperatura ao longo do dia e sensação de abafamento.
Entre a tarde e a noite, porém, está previsto um aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva. Elas devem começar pelo Oeste e pela Campanha e, posteriormente, se espalham pelas demais faixas.
Em áreas do Oeste, das Missões e do Noroeste, podem ocorrer temporais isolados com chuva forte.
Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (18)
Região Metropolitana
Sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 27ºC.
Serra
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 23ºC.
Campanha
Sábado de sol com algumas nuvens ao longo do dia. Em Bagé, as marcas variam entre 15ºC e 24ºC.
Fronteira Oeste
Previsão de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 16ºC e 27ºC.
Sul
Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 16ºC e 25ºC.
Litoral Norte
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 24ºC.
Centro
Sol com variação de nuvens. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.
Norte
Sábado de sol com algumas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 25ºC.
Noroeste
Céu ensolarado o dia todo. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.
Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (19)
Região Metropolitana
Tempo ensolarado. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 29ºC.
Serra
Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 10ºC e 26ºC.
Campanha
Domingo ensolarado. Em Bagé, as marcas variam entre 13ºC e 26ºC.
Fronteira Oeste
Sol e muitas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 17ºC e 29ºC.
Sul
Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 15ºC e 26ºC.
Litoral Norte
Previsão de sol o dia todo. Em Capão da Canoa, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 26ºC.
Centro
Domingo ensolarado com névoa ao amanhecer e à noite. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 28ºC.
Norte
Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 28ºC.
Noroeste
Sol o dia todo. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 29ºC.
*Produção: Carolina Dill