Entre o frio da manhã e o calor da tarde, sol marca o fim de semana no RS

No sábado (18), em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 27ºC. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O sol será o protagonista do fim de semana no Rio Grande do Sul. Sábado (18) e domingo (19) devem ser marcados por condições de tempo firme, ideais para aproveitar atividades ao ar livre. Outro destaque fica para a amplitude térmica esperada para o período.

O cenário tende a mudar no início da próxima semana, quando a chuva volta ao Estado.

Como será o sábado

O dia começa com maior presença de nuvens, sobretudo no Norte, no Oeste e na Campanha. De acordo com a Climatempo, nessas áreas podem ocorrer chuviscos isolados.

A temperatura pode cair a 10°C nas primeiras horas da manhã. Algumas áreas como a Serra podem observar nevoeiro.

Ao longo da tarde, o sol ganha força e passa a predominar. O cenário favorece a elevação da temperatura e da amplitude térmica, com máximas entre 20°C e 28°C.

E o domingo?

O céu ensolarado se destaca desde cedo na maior parte das regiões, com poucas nuvens ao longo do dia.

A Climatempo aponta que o frio nas primeiras horas da manhã se mantém, especialmente nas áreas de maior altitude e no Interior. Em pontos isolados, pode ocorrer a formação de nevoeiro.

A temperatura mínima pode se aproximar dos 8ºC, enquanto à tarde a temperatura sobe e alcança até 30ºC em áreas do Oeste e do Noroeste do território gaúcho.

Tendência para o início da semana

A semana que vem ainda começa estável na maior parte do Rio Grande do Sul na segunda-feira (20), com sol, elevação da temperatura ao longo do dia e sensação de abafamento.

Entre a tarde e a noite, porém, está previsto um aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva. Elas devem começar pelo Oeste e pela Campanha e, posteriormente, se espalham pelas demais faixas.

Em áreas do Oeste, das Missões e do Noroeste, podem ocorrer temporais isolados com chuva forte.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (18)

Região Metropolitana

Sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 27ºC.

Serra

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 23ºC.

Campanha

Sábado de sol com algumas nuvens ao longo do dia. Em Bagé, as marcas variam entre 15ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 16ºC e 27ºC.

Sul

Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 16ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Sol com variação de nuvens. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Sábado de sol com algumas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 25ºC.

Noroeste

Céu ensolarado o dia todo. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (19)

Região Metropolitana

Tempo ensolarado. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 29ºC.

Serra

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 10ºC e 26ºC.

Campanha

Domingo ensolarado. Em Bagé, as marcas variam entre 13ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Sol e muitas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 17ºC e 29ºC.

Sul

Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 15ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol o dia todo. Em Capão da Canoa, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Domingo ensolarado com névoa ao amanhecer e à noite. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 28ºC.

Noroeste

Sol o dia todo. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 29ºC.