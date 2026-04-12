Entre chuva e calor: veja a previsão do tempo para a semana no RS

Semana começa com céu nublado e com temperatura um pouco abaixo dos 30°C. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Apesar de o fim de semana ter sido típico de outono, com temperaturas amenas e chuva, os próximos dias deverão ter céu encoberto e calor. O retorno da instabilidade deve ocorrer entre quarta-feira (15) e quinta-feira (16) em todo o Estado.

A semana começa com céu nublado na segunda-feira (13). Sem chuva e sem sol, o tempo se mantém firme, e as temperaturas máximas podem ficar um pouco abaixo dos 30°C. Em Porto Alegre, os termômetros devem variar entre 19°C e 28°C.

Na terça-feira (14), o dia deve começar com céu claro e parcialmente nublado no Estado. Ao longo da tarde, o aquecimento favorece temperaturas mais elevadas, principalmente no Interior, com sensação de calor e abafamento. As máximas devem, mais uma vez, ficar próximas dos 30°C.

— De quarta para quinta-feira é que vamos ter um tempo instável de novo, trazendo bastante chuva para cá. Os acumulados da semana podem ficar em torno dos 60 milímetros em algumas regiões da Metade Oeste. No resto do Estado, como no Litoral e na Região Metropolitana, por exemplo, essa chuva pode chegar mais fraca — afirma Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria.

Ainda assim, o especialista acredita que não se trata de um cenário de chuva propício a transtornos, como temporais e alagamentos. Na sexta-feira (17), o tempo volta a ficar firme.