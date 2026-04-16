Ambiente

Alteração no clima
Notícia

El Niño pode chegar mais cedo ao Rio Grande do Sul? Veja por que o fenômeno está se antecipando

Sinais no Oceano Pacífico indicam mudança no padrão climático, com aumento da instabilidade e maior frequência de chuva no Estado nos próximos meses

Leonardo Martins

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