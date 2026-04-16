Ciclone se afasta, mas sexta-feira segue com nebulosidade no RS

Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 27ºC. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Mesmo com o afastamento gradual do ciclone extratropical em direção ao oceano, a atmosfera permanece carregada de umidade sobre o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (17), o que impede uma melhora mais consistente das condições do tempo. Assim, o dia será marcado pela nebulosidade em todas as regiões.

De acordo com a Climatempo, ainda há chance de chuva fraca de forma isolada, principalmente na Metade Leste, que inclui áreas da Região Metropolitana, dos Vales, do Litoral e em parte do Norte. Nas demais faixas, a possibilidade é menor.

Durante a noite, algumas rajadas de vento podem se aproximar dos 80 km/h no litoral sul do Estado. Além disso, o mar continua agitado em toda a costa, o que mantém a necessidade de atenção sobre essa porção.

Há ainda expectativa de redução da temperatura. As mínimas ficam entre 16ºC e 22ºC no território gaúcho, e as máximas, entre 19ºC e 28ºC. Os registros seguem um padrão de tempo mais fresco e úmido, sem calor significativo.

E o fim de semana?

Ainda na madrugada de sábado (18), a nebulosidade predomina na metade Norte e Oeste, com possibilidade de chuviscos. No entanto, ao longo do dia, o tempo firme volta a todo o Rio Grande do Sul.

O litoral gaúcho ainda terá rajadas frequentes, com velocidade entre 60 km/h e 80 km/h, sobretudo na parte sul da região.

No domingo (19), o sol se destaca. O cenário deve ser de poucas nuvens e ausência de chuva. O amanhecer ainda pode ser fresco em algumas áreas, mas os registros entram em elevação de forma mais significativa, especialmente no Oeste, Missões, Noroeste e Região Metropolitana.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (17)

Região Metropolitana

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 27ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 24ºC.

Campanha

Sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Bagé, as marcas variam entre 18ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol e muitas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 19ºC e 26ºC.

Sul

Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 20ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 27ºC.

Centro

Sol com variação de nuvens. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Dia de sol com aumento de nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 24ºC.

Noroeste

Sol com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 26ºC.