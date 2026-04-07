Ciclone se afasta, mas chance de vendaval ainda exige atenção no RS nesta quarta-feira

Com o afastamento do ciclone extratropical em direção ao oceano nesta quarta-feira (8), o tempo começa gradualmente a abrir. No entanto, o sistema ainda influencia algumas áreas do Estado, com novos episódios de chuva e risco de vendavais.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta vermelho em razão da previsão de vento forte na porção que abrange parte do Litoral Sul, do Sudeste e da Região Metropolitana. De acordo com o órgão federal, as rajadas podem ultrapassar os 100 km/h.
Áreas da Serra, da Campanha, do Noroeste e do Centro estão sob condição de atenção. O vento pode variar entre 40 km/h e 60 km/h.
Conforme a Climatempo, a chuva é esperada em forma de pancadas no Norte, no Litoral Norte, na Região Metropolitana e no Extremo Sul, com intensidade moderada a forte e chance de temporais isolados. No Interior, especialmente no Oeste e parte da Campanha, já ocorrem aberturas de sol.
Além desse cenário, o mar segue agitado e com ressaca.
Outro efeito importante é a queda nas temperaturas. Com a passagem do ciclone extratropical e da frente fria, os termômetros diminuem. Na quarta-feira, as mínimas são esperadas no período da noite.
- Máximas oscilam entre 17°C e 26°C
- Mínimas variam entre 13°C e 19°C
E como fica a quinta-feira?
O tempo estável predomina em praticamente todo o Rio Grande do Sul, com chance de chuviscos na metade Norte na madrugada e no período da manhã. Ao longo do dia, essa condição permanece no Litoral gaúcho.
Os termômetros seguem mais amenos, com mínimas na casa dos 11ºC e 19ºC, e as máximas entre 18ºC e 25ºC.
Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (8)
Região Metropolitana
Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 24ºC.
Serra
Quarta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 21ºC.
Campanha
Manhã de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Bagé, as marcas variam entre 17ºC e 21ºC.
Fronteira Oeste
Dia de sol com variação de nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 22ºC.
Sul
Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 18ºC e 23ºC.
Litoral Norte
Dia de sol com nuvens. Chance de chuva. Em Capão da Canoa, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 25ºC.
Centro
Quarta-feira de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 23ºC.
Norte
Tempo fechando ainda de manhã, com chuva que se estende pela tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 22ºC.
Noroeste
Períodos de céu nublado. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 23ºC.
*Produção: Carolina Dill