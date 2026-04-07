Ciclone se afasta, mas chance de vendaval ainda exige atenção no RS nesta quarta-feira

Tempo deve se manter instável na capital gaúcha. André Ávila / Agencia RBS

Com o afastamento do ciclone extratropical em direção ao oceano nesta quarta-feira (8), o tempo começa gradualmente a abrir. No entanto, o sistema ainda influencia algumas áreas do Estado, com novos episódios de chuva e risco de vendavais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta vermelho em razão da previsão de vento forte na porção que abrange parte do Litoral Sul, do Sudeste e da Região Metropolitana. De acordo com o órgão federal, as rajadas podem ultrapassar os 100 km/h.

Áreas da Serra, da Campanha, do Noroeste e do Centro estão sob condição de atenção. O vento pode variar entre 40 km/h e 60 km/h.

Conforme a Climatempo, a chuva é esperada em forma de pancadas no Norte, no Litoral Norte, na Região Metropolitana e no Extremo Sul, com intensidade moderada a forte e chance de temporais isolados. No Interior, especialmente no Oeste e parte da Campanha, já ocorrem aberturas de sol.

Além desse cenário, o mar segue agitado e com ressaca.

Leia Mais Chuva causa destelhamentos e queda de granizo em cidades do centro do Estado

Outro efeito importante é a queda nas temperaturas. Com a passagem do ciclone extratropical e da frente fria, os termômetros diminuem. Na quarta-feira, as mínimas são esperadas no período da noite.

Máximas oscilam entre 17°C e 26°C

Mínimas variam entre 13°C e 19°C

E como fica a quinta-feira?

O tempo estável predomina em praticamente todo o Rio Grande do Sul, com chance de chuviscos na metade Norte na madrugada e no período da manhã. Ao longo do dia, essa condição permanece no Litoral gaúcho.

Os termômetros seguem mais amenos, com mínimas na casa dos 11ºC e 19ºC, e as máximas entre 18ºC e 25ºC.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (8)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 24ºC.

Serra

Quarta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 21ºC.

Campanha

Manhã de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Bagé, as marcas variam entre 17ºC e 21ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com variação de nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 22ºC.

Sul

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 18ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com nuvens. Chance de chuva. Em Capão da Canoa, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 25ºC.

Centro

Quarta-feira de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 23ºC.

Norte

Tempo fechando ainda de manhã, com chuva que se estende pela tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 22ºC.

Noroeste

Períodos de céu nublado. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 23ºC.