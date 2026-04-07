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Em direção ao oceano
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Ciclone se afasta, mas chance de vendaval ainda exige atenção no RS nesta quarta-feira

Com a passagem do sistema meteorológico e da frente fria, os termômetros começam a diminuir de forma mais expressiva pelo Estado

Zero Hora

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