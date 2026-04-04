Ambiente

Frente fria
Notícia

Ciclone extratropical pode provocar temporais e ventos de até 100 km/h no RS a partir de segunda-feira

Sistema deve se formar entre o Uruguai e o litoral gaúcho, com risco de chuva intensa, mar agitado e transtornos como quedas de árvores, destelhamentos e falta de energia elétrica

Leonardo Martins

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