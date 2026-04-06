Ciclone extratropical mantém RS em alerta; saiba como o sistema se deslocará pelo Estado

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Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 30ºC. André Ávila / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul entra em alerta nesta terça-feira (7) devido à atuação de um ciclone extratropical e à passagem de uma nova frente fria que devem provocar temporais em diversas áreas do Estado. A tendência é de que o sistema atue sobre a região até sexta (10).

De acordo com a Climatempo, a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica dará origem ao ciclone extratropical. Ele estará totalmente formado sobre o Uruguai nesta terça, e, posteriormente, se deslocará em direção à costa gaúcha (veja abaixo).

Desde a madrugada, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte no Noroeste, nas Missões e no Centro. Ao longo do dia, a instabilidade ganha força e se espalha para Norte, Nordeste, Serra, Região dos Vales, Região Metropolitana e Litoral Norte, com raios, trovoadas e chance de queda de granizo.

O vento também deve ser um dos pontos de atenção, com rajadas que podem alcançar até 90 km/h em algumas faixas.

Além disso, os acumulados de chuva podem ser elevados em curto período, variando entre 10 e 60 milímetros, mas, de forma pontual, podem chegar a 120 milímetros nas Missões, no Noroeste e no Centro.

Alerta laranja (situação perigosa): cidades como Alegrete, Uruguaiana, Santo Ângelo, Cruz Alta, Soledade, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Vacaria, Passo Fundo e Erechim

cidades como Alegrete, Uruguaiana, Santo Ângelo, Cruz Alta, Soledade, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Vacaria, Passo Fundo e Erechim Alerta amarelo (observação/risco moderado): cidades como Santana do Livramento, Caçapava do Sul, Rio Pardo, Camaquã, Jaguarão, Porto Alegre, Gramado e Tramandaí

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Com relação à temperatura, as mínimas devem variar entre 17ºC e 24ºC, enquanto as máximas oscilam entre 18ºC e 32ºC.

Toda a costa gaúcha terá rajadas de vento e mar bastante agitado, com ressaca.

A Defesa Civil também alerta para a elevação em arroios, córregos e pequenos rios, além do risco de alagamentos em áreas urbanas.

O que esperar da quarta-feira

O sistema continua sobre o Rio Grande do Sul na quarta-feira (8), embora comece a perder força à medida que se afasta para o oceano.

Mesmo assim, ainda há condição para pancadas de chuva, principalmente no Norte, no Litoral Norte e na Região Metropolitana, com intensidade moderada a forte e risco de temporais isolados.

A Climatempo aponta que, no interior, especialmente no Oeste e em parte da Campanha, o tempo começa a melhorar.

Tendência para os próximos dias

Na quinta-feira (9), o ciclone extratropical se desloca para o mar aberto, já mais afastado do litoral. Ainda assim, podem ser registradas rajadas de vento de até 65 km/h em áreas do Litoral. Na sexta-feira (10), o sistema se afasta ainda mais e deixa de oferecer risco de ventos fortes.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (7)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, ocorre temporal. Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, ocorre temporal. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 20ºC e 24ºC.

Campanha

Nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal. Em Bagé, as marcas variam entre 19ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Chuva forte de manhã e no começo da tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 23ºC.

Sul

Aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite, temporal. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 21ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, diminui de intensidade, mas não para. Em Capão da Canoa, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 27ºC.

Centro

Tempo nublado com chuva forte durante o dia. Em Santa Maria, mínima de 20ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite, temporal. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 24ºC.

Noroeste

Terça-feira nublada com chuva forte durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 24ºC.