Ciclone extratropical começa a se formar e aumenta risco de chuva no RS nesta quarta-feira

Porto Alegre amanheceu com céu limpo nesta quarta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um ciclone extratropical que começou a se organizar no sul da América do Sul amplia a previsão de chuva no Rio Grande do Sul ao longo desta quarta‑feira (15). Inclusive, há alertas para temporais, principalmente na Metade Oeste.

Apesar disso, de acordo com a Climatempo, trata-se de um ciclone de fraca a moderada intensidade, sem previsão de impactos extremos. Ele deve estar completamente formado na quinta-feira (16).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alertas de tempestade para o Rio Grande do Sul. Os avisos começam a valer nesta noite de terça, inicialmente para a região de fronteira com o Uruguai, e se expandem para as outras áreas do território gaúcho ao longo da quarta.

Há previsão de chuva moderada a forte, acompanhada de trovoadas, especialmente no Oeste, nas Missões, no Noroeste, na Campanha, no Sul e em parte da região Central, onde a precipitação tende a ocorrer de forma mais contínua. Nessas áreas, o cenário exige maior atenção.

Já na metade leste do Estado, que inclui Região Metropolitana e Serra, por exemplo, o risco é menor: o tempo permanece mais variável, com períodos de melhoria intercalados por pancadas de chuva isoladas.

A partir do meio-dia desta quarta, também se observa uma intensificação do vento nas áreas litorâneas.

A temperatura segue elevada, com máximas próximas dos 30°C. Além disso, a sensação de abafamento continua.

Máxima pode chegar a 30ºC na Capital nesta quarta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

E o que esperar da quinta-feira?

O ciclone extratropical se consolida próximo da costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Esse processo mantém o tempo fechado em praticamente todo o Estado, com chuva variando de fraca a moderada.

A Climatempo aponta que, dessa vez, a precipitação deve ser mais persistente do que intensa. As áreas de instabilidade se concentram principalmente sobre a metade Leste, com acumulados entre 10 e 50 milímetros.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (15)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Chance de pancadas isoladas. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 27ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol com muitas nuvens. À noite, chove forte. Em Bagé, as marcas variam entre 19ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 24ºC.

Sul

Predomínio de sol com variação de nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 21ºC e 27ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens durante o dia e pancadas de chuva. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Céu com variação de nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 20ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Dia de sol com aumento de nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Quarta-feira de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 26ºC.