Chuva retorna ao RS no feriadão do Dia do Trabalho; saiba onde há alerta para temporais

Na sexta-feira (1º), em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 24ºC. Renan Mattos / Agencia RBS

O feriado do Dia do Trabalho traz uma virada no tempo no Rio Grande do Sul. Após um período de maior estabilidade, a sexta-feira (1º) será marcada pelo risco de temporais em grande parte das regiões, com alerta para chuva forte, rajadas de vento e descargas elétricas.

A manhã inicia com precipitação no Oeste, nas Missões e no Noroeste. A previsão indica que a instabilidade se espalha ao longo do dia para o Centro, Região dos Vales, Região Metropolitana, Serra e Litoral Norte.

Para essas faixas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Defesa Civil e a Climatempo alertam para chance de tempestades severas, com rajadas de vento que podem superar os 80 km/h, além de queda de granizo e chuva pontualmente intensa.

Os acumulados variam entre 10 e 60 milímetros no dia, com pontos que podem ultrapassar os 90 milímetros, sobretudo no Oeste, no Centro e na Campanha.

O cenário é provocado pelo avanço de uma nova frente fria, associada à atuação de um ciclone extratropical sobre o oceano.

Também é esperado um contraste térmico no Estado. A tendência é de que a temperatura se eleve e ganhe força em áreas do Norte e do Nordeste antes da chegada da chuva.

A temperatura mínima varia entre 8ºC e 18ºC. As máximas podem ultrapassar os 30ºC em algumas cidades, como em Horizontina e em Iraí.

Como fica o fim de semana

De acordo com a Climatempo, o sábado (2) ainda será de chuva no Rio Grande do Sul, principalmente entre a madrugada e a manhã. Há previsão de temporais e possibilidade de granizo nas Missões, no Noroeste e no Norte.

A expectativa é de diminuição da temperatura em comparação a sexta-feira. As máximas não passam dos 25ºC no território gaúcho.

No domingo (3), o cenário de tempo instável perde força, embora ainda haja condições para pancadas isoladas, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e em áreas próximas ao Litoral.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (1º)

Região Metropolitana

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 24ºC.

Serra

Manhã de sol e muitas nuvens. Chuva forte à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 24ºC.

Campanha

Tempo fechado de manhã, com chuva que fica forte à tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 14ºC e 20ºC.

Fronteira Oeste

Sexta-feira com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 17ºC e 25ºC.

Sul

Dia de sol e muitas nuvens de manhã. Chuva forte à tarde e à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 14ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, ocorre temporal. Em Capão da Canoa, a mínima será de 13ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 21ºC.

Norte

Céu nublado e chuva forte. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Previsão de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 30ºC.