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Chuva intensa e risco de temporal colocam o RS em alerta nesta quinta‑feira; saiba onde o perigo é maior

Previsão indica acumulados de até 70 mm em algumas regiões e vento que podem chegar a 85 km/h no Estado

Zero Hora

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