Chuva intensa e risco de temporal colocam o RS em alerta nesta quinta‑feira; saiba onde o perigo é maior

Chuva começa desde o início do dia nesta quinta-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul entra novamente em alerta por conta da previsão de intensificação da chuva ao longo desta quinta-feira (23). Conforme a Climatempo, há risco de temporal e foram emitidos avisos para possíveis transtornos em diferentes áreas.

As regiões que demandam maior atenção são: Missões, Centro, Vales e Serra. Já o maior grau de perigo se concentra no Noroeste e no Norte.

As pancadas podem ser fortes, e os acumulados podem variar entre 20 e 60 milímetros, mas podem chegar a 70 milímetros em pontos das Missões, do Centro e dos Vales. Nas demais áreas, a precipitação ocorre de forma mais irregular, com menor intensidade.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) igualmente mantém alertas para essas regiões do território gaúcho. De acordo com o órgão federal, a condição de atenção segue vigente pelo menos até o fim do dia.

Mapa mostra áreas de maior risco de temporal no RS. Climatempo / Reprodução

Como será o dia

A Climatempo aponta que a instabilidade avança desde as primeiras horas da quinta-feira na Campanha, no Oeste, no Sul, no Centro e na Região Metropolitana. São previstas pancadas que podem variar entre intensidade moderada a forte, mas não se descarta a chance de temporal isolado.

Ao longo do dia, a chuva se espalha. A maior intensidade se concentra principalmente entre a tarde e a noite na Metade Norte, que inclui Norte, Noroeste, Serra, Oeste e Região Central.

O vento também pode ser forte e atingir cerca de 70 km/h nessas porções do Estado. No Noroeste e em parte do Norte, a previsão vai além: 85 km/h.

Na outra ponta do Estado, no Extremo Sul e no Litoral Sul, a tendência é de tempo firme.

Com relação aos termômetros, os índices apresentam uma leve queda, com máximas entre 18ºC e 27ºC. A sensação deve ser mais amena, mas úmida. A mínima varia entre 11ºC e 20ºC.

O que esperar dos próximos dias

A sexta-feira (24) mantém o padrão de chuva forte e com chance de temporal no Rio Grande do Sul. Episódios ocorrem desde a madrugada. As áreas mais afetadas incluem Missões, Noroeste, Centro, Norte, Vales, Região Metropolitana, Sul e faixa litorânea.

Os volumes variam entre 10 e 40 milímetros, mas podem ser pontualmente mais elevados nas Missões e no Noroeste.

A temperatura segue mais baixa, com máxima entre 17ºC e 26ºC. A mínima varia entre 15ºC e 20ºC.

No sábado (25), as previsões ainda indicam manutenção da instabilidade, embora com tendência de irregularidade na distribuição da precipitação. O dia deve ter muita nebulosidade, aberturas de sol e pancadas ao longo do período.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (23)

Região Metropolitana

Nublado com chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 23ºC.

Serra

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 24ºC.

Campanha

Quinta-feira chuvosa. Em Bagé, as marcas variam entre 12ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Períodos de céu nublado e chuva forte. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 16ºC e 25ºC.

Sul

Chuvoso durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 15ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 22ºC.

Centro

Tempo nublado com chuva pela manhã. Tarde e noite com temporal. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 21ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, temporal. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 27ºC.