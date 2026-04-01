Calor e umidade favorecem áreas de instabilidade em alguns pontos do RS nesta quinta-feira

Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 27ºC. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O tempo segue estável no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (2), mas o calor e a umidade não passam despercebidos e estimulam a formação de instabilidade em algumas áreas ao longo do dia.

O sol aparece entre nuvens na maior parte do Estado desde cedo e favorece a elevação das temperaturas, principalmente no Noroeste, no Oeste, no Centro e na Campanha.

Os registros seguem altos em todo o território gaúcho, com máximas próximas ou acima dos 30°C em várias localidades.

Conforme a Climatempo, áreas do Norte, da Serra, da Região Metropolitana, dos Vales e do Litoral Norte devem ter maior nebulosidade.

A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas nessa faixa. De modo pontual, não se descarta a ocorrência de episódios um pouco mais fortes entre a Serra e a Região dos Vales.

Leia Mais Sem pressa para esfriar: abril inicia quente e com pouca chuva no RS

O que esperar da Sexta-feira Santa e do sábado

A Sexta-feira Santa (3) deve seguir um cenário semelhante, aponta a Climatempo. A atmosfera permanece mais seca, praticamente sem previsão de chuva. O calor segue forte durante a tarde pelo Rio Grande do Sul.

É no sábado (4) que está prevista uma mudança gradual nas condições do tempo, por conta da aproximação de uma nova frente fria.

O dia ainda começa com sol, mas, no decorrer da tarde e da noite, há previsão de pancadas de chuva que começam pelo Oeste e Sul e avançam para outras regiões.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (2)

Região Metropolitana

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 27ºC.

Campanha

Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Bagé, as marcas variam entre 18ºC e 27ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 30ºC.

Sul

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 20ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Quinta-feira de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 27ºC.

Centro

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Previsão de sol o dia todo. Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Predomínio de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.