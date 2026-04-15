Avanço de ciclone extratropical espalha chuva pelo RS nesta quinta-feira

A quinta‑feira (16) no Rio Grande do Sul será influenciada pelo avanço de um novo ciclone extratropical que começou a se formar sobre o Uruguai nesta quarta (15), mas estará consolidado somente na sexta (17), já sobre o oceano.
Embora não avance diretamente sobre o território gaúcho – o deslocamento ocorrerá pela costa – e seja de baixa intensidade, o ciclone mantém áreas de instabilidade e chuva em diferentes regiões do Estado.
Nesta quinta, a precipitação se dá de forma mais espalhada, com períodos fracos a moderados e trovoadas.
Todo o RS está sob alerta amarelo, que indica possibilidade de perigo, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Os episódios com chuva mais persistente são esperados principalmente na Metade Leste, incluindo os Vales, a Região Metropolitana e o Litoral, e em porções do Oeste e da Campanha. Os volumes previstos ficam entre 10 e 50 milímetros.
De acordo com a Climatempo, há pontos de atenção na faixa litorânea por conta das condições de vento intenso e do mar mais agitado. As rajadas podem ficar entre 50 e 70 km/h pela costa. Nas demais regiões, na faixa de 40 e 50 km/h.
A temperatura máxima pode variar entre 20ºC e 31ºC, enquanto a mínima fica entre 12ºC e 22ºC, a depender da região.
Tendência para sexta-feira
A tendência é de melhora gradual do tempo, com o afastamento do ciclone extratropical.
A Climatempo aponta que o Estado ainda terá muita nebulosidade, com ocorrência de chuva fraca isolada, especialmente entre a madrugada e a manhã.
Já o vento tende a soprar de modo mais moderado, com rajadas entre 40 e 60 km/h, principalmente em áreas abertas. O mar segue agitado.
Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (16)
Região Metropolitana
Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 28ºC.
Serra
Dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 24ºC.
Campanha
Quinta-feira de sol com algumas nuvens e chuva. Em Bagé, as marcas variam entre 19ºC e 23ºC.
Fronteira Oeste
Nublado, com chuva de manhã e no começo da tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 22ºC.
Sul
Chuva forte de manhã. As pancadas seguem até a noite, com algumas aberturas de sol. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 21ºC e 24ºC.
Litoral Norte
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 24ºC.
Centro
Dia de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Santa Maria, mínima de 21ºC e máxima de 26ºC.
Norte
Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 19ºC, e a máxima, de 25ºC.
Noroeste
Previsão de sol com algumas nuvens e chuva durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 26ºC.
*Produção: Carolina Dill