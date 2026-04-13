Após tempo firme pela manhã, chuva volta ao RS com alertas para tempestade nesta terça

Alertas começam a valer na terça-feira e seguem vigentes até a quarta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A terça-feira (14) se inicia com predomínio de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. No entanto, ao longo do dia, a chuva avança pelo oeste do Estado.

Pela manhã, de acordo com a Climatempo, há chance de chuva fraca a moderada no Sudoeste, no Sul e em parte da Campanha, enquanto nas demais áreas permanece o sol entre nuvens.

As instabilidades aumentam com o avançar das horas na Campanha, Missões, Noroeste, Fronteira Oeste e em parte do Centro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alertas para toda essa porção diante da chance de tempestade.

O órgão aponta como área de maior atenção, classificada com grau de perigo, a Fronteira Oeste.

O comunicado inicia ao meio-dia desta terça-feira e segue vigente até o fim da quarta (15). O período com maior risco se inicia às 18h e termina às 9h do dia seguinte.

Conforme a Defesa Civil do Estado, os acumulados oscilam entre 10 e 60 milímetros no dia e podem chegar aos 80 milímetros na região de maior risco.

Com relação aos termômetros, a temperatura mínima varia entre 13°C e 20°C, e as máximas oscilam entre 19°C e 32°C.

Tendência para os próximos dias

A Climatempo aponta que existe a expectativa de formação de um novo ciclone extratropical de fraca intensidade, mas capaz de espalhar as condições de chuva para as outras regiões na quarta (15) e na quinta-feira (16).

Os acumulados podem oscilar entre 10 e 40 milímetros. A temperatura mínima varia entre 13ºC e 22ºC, e a máxima entre 21ºC e 31ºC.

A tendência é que, na quinta-feira (16), as condições permaneçam instáveis em grande parte do Estado, com chuva fraca a moderada.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (14)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 29ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 27ºC.

Campanha

Terça-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Bagé, as marcas variam entre 19ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol e muitas nuvens de manhã. Chuva forte à tarde e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 25ºC.

Sul

Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 21ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 25ºC.

Centro

Céu com variação de nuvens. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 27ºC.

Norte

Dia de sol com aumento de nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste