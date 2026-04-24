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Antes do frio, mais chuva: veja a previsão do tempo para o fim de semana no RS

Alertas de tempestade seguem em vigor; acumulados podem ficar entre 10 mm e 40 mm em diferentes regiões

Zero Hora

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