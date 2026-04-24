Antes do frio, mais chuva: veja a previsão do tempo para o fim de semana no RS

Instabilidade persiste ao longo do sábado e do domingo no RS. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O guarda-chuva segue como item necessário no Rio Grande do Sul neste fim de semana. A chuva influencia o tempo em diversas regiões do Estado ao longo do sábado (25) e do domingo (26).

Somente após o período úmido é que o frio irá se instalar no RS. A entrada de uma massa de ar polar, junto à atuação de um ciclone extratropical no oceano, mudam o cenário e derrubam a temperatura em diferentes regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue com alertas de tempestade para o território gaúcho, especialmente para parte da Metade Norte.

Como será o sábado

Ainda há condição para chuva moderada a forte isolada ao longo do sábado no Norte, Noroeste, Nordeste, Serra e Litoral Norte, com acumulados entre 10 e 40 milímetros.

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De acordo com a Climatempo, nas demais áreas a tendência é de diminuição gradual da precipitação, com ocorrência mais fraca e isolada. O sol aparece em diferentes momentos no Sul e na Campanha.

A temperatura deve apresentar uma leve queda, com máximas mais baixas. Elas podem variar entre 17ºC e 25ºC, trazendo sensação mais amena em todo o RS. As mínimas ficam entre 15ºC e 21ºC.

E o domingo?

O domingo deve trazer mudanças nas condições do tempo com o avanço de uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical no oceano. Esse sistema intensifica a instabilidade, principalmente na metade norte do Estado.

Já nas demais regiões, a chuva ocorre de forma irregular, alternando com momentos de melhora.

As rajadas de vento devem ser outro destaque do dia, motivadas pela circulação do ciclone. No Sul e no Leste, a velocidade deve ser mais expressiva.

Antes da virada, pode ser observado abafamento em alguns pontos. À medida que a frente fria se afasta, uma massa de ar polar intensa começa a entrar no Estado. A partir disso, os termômetros começam a diminuir à medida que o dia chega ao fim.

A temperatura mínima varia entre 12ºC e 20ºC, e a máxima oscila entre 17ºC e 26°C. No Oeste, na Campanha e no Sul, os menores registros são esperados à noite, entre 9ºC e 15ºC.

Frio intenso

A Climatempo aponta que a temperatura entra em declínio ao longo da segunda-feira (27). A condição dá início a um período mais frio no Rio Grande do Sul, com tendência de madrugadas mais geladas.

A mínima pode chegar aos 2ºC nas áreas mais altas. A máxima não passa dos 22ºC no Estado.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (25)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens e chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 24ºC.

Serra

Sábado de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 20ºC.

Campanha

Céu nublado. Em Bagé, as marcas variam entre 14ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Sol com algumas nuvens e chuva. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 17ºC e 25ºC.

Sul

Previsão de sol com nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 17ºC e 22ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens e chuva. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Sábado de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 21ºC.

Noroeste

Sol durante o dia. Pancadas de chuva de manhã e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 25ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (26)

Região Metropolitana

Sol, com pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Previsão de sol com algumas nuvens e chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 22ºC.

Campanha

Domingo de sol o dia todo. À noite, pancadas de chuva. Em Bagé, as marcas variam entre 14ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 16ºC e 26ºC.

Sul

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 14ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Sol com nuvens e chuva. Em Capão da Canoa, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Tempo nublado e pancadas de chuva. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Domingo de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 22ºC.

Noroeste

Muitas nuvens e pancadas de chuva. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 26ºC.