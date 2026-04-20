Alerta vermelho de onda de calor atinge de MS ao RS; veja as regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para onda de calor em quatro Estados brasileiros. O comunicado abrange as áreas do oeste de Mato Grosso do Sul, do Paraná e de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul.
Em vigor desde o meio-dia de domingo (19), o alerta indica "grande perigo" de os termômetros se manterem 5ºC acima da média para a época. A condição representa risco à saúde, segundo o Inmet.
Conforme o alerta, a temperatura pode se manter elevada até as 18h de sábado (25). No Rio Grande do Sul, o alerta é válido para 30 municípios da Faixa Norte. São eles:
- Alpestre
- Ametista do Sul
- Aratiba
- Barra do Guarita
- Barra do Rio Azul
- Caiçara
- Cristal do Sul
- Derrubadas
- Erval Grande
- Erval Seco
- Esperança do Sul
- Faxinalzinho
- Frederico Westphalen
- Gramado dos Loureiros
- Iraí
- Itatiba do Sul
- Mariano Moro
- Nonoai
- Palmitinho
- Pinheirinho do Vale
- Planalto
- Rio dos Índios
- Seberi
- Taquaruçu do Sul
- Tenente Portela
- Tiradentes do Sul
- Três Passos
- Vicente Dutra
- Vista Alegre
- Vista Gaúcha
Alerta para tempestade
Parte da faixa oeste do Estado tem alerta para tempestade entre a tarde e a noite desta segunda-feira (20). Com grau de severidade amarelo, o comunicado indica chuva de até 50 milímetros e rajadas de vento com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.
O alerta é válido entre as 15h e 23h59min desta segunda-feira. Neste período, há possibilidade de tempestade e queda de granizo na Fronteira Oeste, oeste da Região Norte e regiões Noroeste e Missões.