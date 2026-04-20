Alerta vermelho de onda de calor atinge de MS ao RS; veja as regiões

Comunicado abrange áreas de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para onda de calor em quatro Estados brasileiros. O comunicado abrange as áreas do oeste de Mato Grosso do Sul, do Paraná e de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul.

Em vigor desde o meio-dia de domingo (19), o alerta indica "grande perigo" de os termômetros se manterem 5ºC acima da média para a época. A condição representa risco à saúde, segundo o Inmet.

Conforme o alerta, a temperatura pode se manter elevada até as 18h de sábado (25). No Rio Grande do Sul, o alerta é válido para 30 municípios da Faixa Norte. São eles:

Alpestre

Ametista do Sul

Aratiba

Barra do Guarita

Barra do Rio Azul

Caiçara

Cristal do Sul

Derrubadas

Erval Grande

Erval Seco

Esperança do Sul

Faxinalzinho

Frederico Westphalen

Gramado dos Loureiros

Iraí

Itatiba do Sul

Mariano Moro

Nonoai

Palmitinho

Pinheirinho do Vale

Planalto

Rio dos Índios

Seberi

Taquaruçu do Sul

Tenente Portela

Tiradentes do Sul

Três Passos

Vicente Dutra

Vista Alegre

Vista Gaúcha

Alerta para tempestade

Área em amarelo no mapa tem alerta para tempestade nesta segunda-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Parte da faixa oeste do Estado tem alerta para tempestade entre a tarde e a noite desta segunda-feira (20). Com grau de severidade amarelo, o comunicado indica chuva de até 50 milímetros e rajadas de vento com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.