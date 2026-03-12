Do granizo ao sol em poucos minutos: por que o tempo muda tão rápido no RS

Nuvens escuras puderam ser vistas em diferentes partes de Porto Alegre nesta quinta-feira. Rosane de Oliveira / Agência RBS

A mudança repentina no tempo em parte de Porto Alegre e municípios próximos, na tarde desta quinta-feira (12), chamou a atenção. Em minutos, a chuva, o granizo e as rajadas de vento deram lugar a um céu com sol e nuvens mais claras.

O comportamento não é incomum para quem vive no Rio Grande do Sul, mas deixa a dúvida: o que explica essa mudança de tempo "de uma hora para a outra"?

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Para a surpresa de alguns, esse tipo de situação não é específica da vivência dos gaúchos, mas, sim, do verão brasileiro.

Como explica o meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), as pancadas de chuva desta época costumam atingir áreas menores e são resultado da atuação de massas de ar úmido e quente.

Mas ele complementa:

— Nesse caso agora, vamos sentir um pouco mais isso aqui (no RS) porque temos o efeito de uma área de baixa pressão na costa do Estado. Aí é uma característica que geralmente está associada à região em que nos encontramos. A região de latitudes médias geralmente tem atuação de sistemas de baixa pressão sobre o Estado ou próxima à costa. Então, nesse caso de hoje, por exemplo, temos esse sistema contribuindo para reforçar a instabilidade que tipicamente já acontece no verão.

A localização do Estado também faz com que seja possível observar as mudanças de forma mais acentuada do que em outras áreas do país.

— A grande diferença é que a nossa localização geográfica favorece, por exemplo, que esses temporais sejam mais severos e tenhamos, por exemplo, queda de granizo, que é uma coisa bem mais rara em outros locais do país — destaca.

O que são pancadas de chuva convectivas?

Segundo a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo, o que ocorreu nesta quinta são as chamadas pancadas de chuva convectivas:

— Elas acontecem de uma maneira muito repentina, são geradas por nuvens de tempestade isoladas, que têm um ciclo de vida relativamente curto.