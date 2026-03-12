Do granizo ao sol em poucos minutos: por que o tempo muda tão rápido no RS

A mudança repentina no tempo em parte de Porto Alegre e municípios próximos, na tarde desta quinta-feira (12), chamou a atenção. Em minutos, a chuva, o granizo e as rajadas de vento deram lugar a um céu com sol e nuvens mais claras.
O comportamento não é incomum para quem vive no Rio Grande do Sul, mas deixa a dúvida: o que explica essa mudança de tempo "de uma hora para a outra"?
Para a surpresa de alguns, esse tipo de situação não é específica da vivência dos gaúchos, mas, sim, do verão brasileiro.
Como explica o meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), as pancadas de chuva desta época costumam atingir áreas menores e são resultado da atuação de massas de ar úmido e quente.
Mas ele complementa:
— Nesse caso agora, vamos sentir um pouco mais isso aqui (no RS) porque temos o efeito de uma área de baixa pressão na costa do Estado. Aí é uma característica que geralmente está associada à região em que nos encontramos. A região de latitudes médias geralmente tem atuação de sistemas de baixa pressão sobre o Estado ou próxima à costa. Então, nesse caso de hoje, por exemplo, temos esse sistema contribuindo para reforçar a instabilidade que tipicamente já acontece no verão.
A localização do Estado também faz com que seja possível observar as mudanças de forma mais acentuada do que em outras áreas do país.
— A grande diferença é que a nossa localização geográfica favorece, por exemplo, que esses temporais sejam mais severos e tenhamos, por exemplo, queda de granizo, que é uma coisa bem mais rara em outros locais do país — destaca.
O que são pancadas de chuva convectivas?
Segundo a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo, o que ocorreu nesta quinta são as chamadas pancadas de chuva convectivas:
— Elas acontecem de uma maneira muito repentina, são geradas por nuvens de tempestade isoladas, que têm um ciclo de vida relativamente curto.
Como esclarece, ainda há previsão de chuva isolada para a Capital entre o fim da tarde e a noite desta quinta-feira. Já para sexta-feira (13) e fim de semana, a previsão é de tempo firme.