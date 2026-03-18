Sol entre nuvens e temperatura mais amena: a previsão do tempo para quinta-feira no RS

Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 30ºC. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A chuva começa a se afastar do território gaúcho nesta quinta-feira (19), mas o dia será marcado pela nebulosidade, com algumas aberturas de sol, e temperaturas mais amenas.

Embora reduzida, ainda há possibilidade de precipitação fraca em alguns pontos, especialmente na Região Metropolitana, no Litoral e no Norte. De acordo com a Climatempo, não há previsão de volumes significativos.

A expectativa é de que os termômetros não subam tanto quanto na quarta (18), com menor sensação de abafamento. A máxima não passa dos 31ºC.

O que esperar da sexta-feira

Dia que marca a virada do verão para o outono, a sexta-feira (17) será de consolidação do tempo firme, indica a Climatempo. A estabilidade reduz significativamente a formação de nuvens carregadas.

A manhã começa com céu claro e o sol predomina. Como consequência, a temperatura volta a subir gradualmente.

A tendência é de que a tarde seja mais quente, sobretudo em áreas da Metade Oeste e da Região Metropolitana. Além disso, a umidade do ar diminui, o que favorece uma condição mais seca.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (19)

Região Metropolitana

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Quinta-feira de sol com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 25ºC.

Campanha

Previsão de sol com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas variam entre 20ºC e 27ºC.

Fronteira Oeste

Parcialmente nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 29ºC.

Sul

Sol, com pancadas de chuva de manhã. Muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 22ºC e 27ºC.

Litoral Norte

Períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Capão da Canoa, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 25ºC.

Centro

Quinta-feira de sol com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 21ºC e máxima de 27ºC.

Norte

Parcialmente nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 19ºC, e a máxima, de 28ºC.

Noroeste

Dia de sol com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 30ºC.

*Produção: Carolina Dill