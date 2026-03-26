Sexta-feira terá calor e risco de temporal em diversas regiões do RS

Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 33ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Vale a pena manter o guarda-chuva à mão: a sexta-feira (27) será de instabilidade em todo o Rio Grande do Sul, com tendência a se intensificar entre a tarde e a noite. Além disso, o dia terá elevação da temperatura.

A previsão da Climatempo indica que a manhã começa com sol em diversas regiões, mas rapidamente a combinação de calor e umidade favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas.

Há possibilidade de temporal principalmente na Campanha, no Sul, no Centro, no Noroeste e no Norte. A Defesa Civil adiciona ainda Região Metropolitana e Serra.

As pancadas de chuva podem variar de intensidade moderada a forte. Elas podem ser acompanhadas de raios e, em pontos isolados, queda de granizo.

De acordo com a Climatempo, os volumes seguem irregulares, variando entre 5 e 25 milímetros no dia, mas com potencial para episódios localizados mais expressivos.

E o calor?

O calor se intensifica, sobretudo na Região Metropolitana e dos Vales, onde as máximas podem chegar aos 34°C. Esse cenário aumenta a sensação de abafamento e favorece pancadas mais intensas no fim do dia.

Como será o fim de semana

O sábado (28) seguirá com cara de verão, combinando calor intenso e umidade pelo Estado. O dia começa com sol e rápida elevação dos termômetros, que podem chegar a 35°C. À tarde, nuvens carregadas ganham força, provocando chuva irregular.

Já no domingo (29), o tempo deve apresentar melhora em grande parte do Rio Grande do Sul. O sol aparece com mais frequência desde a manhã, especialmente nas regiões Oeste e Sul, embora ainda possam ocorrer pancadas isoladas.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (27)

Região Metropolitana

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 33ºC.

Serra

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 30ºC.

Campanha

Sexta-feira de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 19ºC e 29ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 32ºC.

Sul

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 22ºC e 29ºC.

Litoral Norte

Manhã de sol com aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 28ºC.

Centro

Sexta-feira de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. Em Santa Maria, mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.

Norte

Céu nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 30ºC.

Noroeste

Previsão de sol com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.