Sem pressa para esfriar: abril inicia quente e com pouca chuva no RS

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Temperatura pode ultrapassar os 30ºC nesta quarta-feira (1º) em algumas regiões. André Ávila / Agencia RBS

Abril começa nesta quarta-feira (1º) sem cara de outono no Rio Grande do Sul. O primeiro dia do mês será de tempo firme e calor, antecipando uma tendência que deve se manter ao longo das próximas semanas: predomínio de dias mais quentes e com chuva dentro ou abaixo do esperado.

A quarta-feira mantém o cenário de estabilidade atuando sobre praticamente todo o território gaúcho. Especialmente no Oeste e no Noroeste, o sol aparece com força desde cedo e eleva rapidamente a temperatura para a casa dos 30ºC.

No entanto, a Metade Leste segue sob influência de maior umidade, o que favorece variação de nuvens ao longo do dia. Há possibilidade de chuva fraca e isolada em áreas do Sul, da Costa Doce, da Região dos Vales, da Região Metropolitana, da Serra e do Litoral.

Destaques do mês de abril

Predomínio de ar quente sobre todo o país na maior parte do mês

Risco de eventos de chuva forte no Litoral

Maior deficiência de precipitação é esperada na região de fronteira

Possibilidade de queda de temperatura acentuada na última semana

Fonte: Climatempo

Dias quentes se sobressaem

O Estado vem de um mês de março com temperatura elevada. As previsões apontam, conforme indica o meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que abril deve prolongar características observadas no período que passou.

A região já está sob a influência do outono e, portanto, não se descarta a ocorrência de dias mais frios. Ainda assim, a expectativa é de que haja uma maior quantidade de dias quentes em detrimento dos amenos.

— A tendência é que ainda tenhamos períodos de temperatura bastante alta ao longo do mês de abril, apesar da chegada das primeiras massas de ar mais frio à região. Esses sistemas devem atuar de forma pouco frequente e afetar o Rio Grande do Sul por um curto período de tempo, o que faz com que, de modo geral, tenhamos dias mais quentes na média — aponta Lopes.

A meteorologista Eliana Veleda Klering, professora da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), afirma que a média do mês pode ficar entre 1ºC a 1,5ºC acima do habitual pelo território gaúcho (confira a média histórica abaixo).

Ela adiciona que a faixa onde devem ser observados os registros mais altos é a fronteira com o Uruguai, desde a região da Campanha até a Fronteira Oeste.

De acordo com a Climatempo, áreas do Norte devem observar esse maior aumento.

A empresa especializada em meteorologia também prevê a possibilidade de queda de expressiva nos termômetros no fim de abril ou início de maio devido à passagem de uma frente fria.

Média histórica da temperatura em abril

Porto Alegre:

média da máxima: 26ºC

média da mínima: 17ºC

Caxias do Sul

média da máxima: 23ºC

média da mínima: 14ºC

Passo Fundo:

média da máxima: 25ºC

média da mínima: 14ºC

Santa Maria:

média da máxima: 26ºC

média da mínima: 15ºC

Uruguaiana:

média da máxima: 26ºC

média da mínima: 15ºC

Chuva

O início de abril deve manter um padrão mais irregular de chuva, com períodos prolongados de tempo seco intercalados por episódios isolados de precipitação.

A intensidade e a distribuição dos volumes, no entanto, ainda podem variar conforme o modelo meteorológico analisado.

— Percebemos essa concentração de chuva em curtos intervalos, seguida por vários dias sem precipitação. Esse comportamento vem sendo observado desde o fim do ano passado e pode se repetir ao longo do mês de abril — explica a professora Eliana Klering.

Segundo a Climatempo, a ocorrência de chuva neste período estará associada, principalmente, à combinação de temperatura elevada e à disponibilidade de umidade sobre o Rio Grande do Sul, o que favorece a formação de nuvens carregadas.

Além disso, áreas de baixa pressão que se organizam sobre o Paraguai e a eventual passagem de frentes frias ajudam a estimular a precipitação no Estado.

Para a empresa especializada em meteorologia, os volumes de chuva devem ficar dentro ou ligeiramente abaixo da média ao longo do mês.

Algumas áreas da Metade Leste podem registrar aumento pontual nos acumulados, enquanto a maior deficiência deve ocorrer na faixa de fronteira com a Argentina.

O meteorologista Murilo Lopes avalia que, apesar do início ainda marcado pela irregularidade, é esperada uma melhora gradual no comportamento da chuva ao longo das semanas. Com isso, ele afirma, abril deve encerrar com volumes próximos à normalidade na maior parte do Estado.

— A grande questão é que alguns episódios podem ter uma chuva mais volumosa, especialmente quando nós tivermos alguma frente fria avançando. Podemos ter episódios de chuva forte acontecendo aqui no Estado — conclui.

Já a professora Eliana Klering chama atenção para um cenário de redução mais persistente em algumas regiões. Nas análises da especialista, o Noroeste concentra a maior expectativa de diminuição das precipitações, o que pode intensificar o processo de estiagem já observado.

— Houve redução de chuva em fevereiro e em março, e a tendência para abril também aponta nesse sentido. É importante acender um sinal de alerta para essa região — destaca.

Média histórica da chuva em abril