RS terá sol, aumento de temperatura e baixa umidade nesta terça-feira

Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com o sol aparecendo entre algumas nuvens, a terça-feira (3) deve manter o padrão de estabilidade no Rio Grande do Sul. A novidade fica por conta da elevação da temperatura.

No Oeste, nas Missões e no Noroeste, as máximas podem superar os 34°C durante a tarde, estima a Climatempo.

Já na Campanha, na Região Central e em parte da Região Metropolitana, o calor também se intensifica e os índices chegam na casa dos 31ºC e 32ºC. Nessas áreas, não se descarta a ocorrência de pancadas fracas de chuva no fim do dia.

A umidade relativa do ar pode registrar porcentagens mais baixas na porção Oeste, o que reforça a necessidade de atenção especial à hidratação e evitar exposição excessiva ao ar seco.

Como fica o tempo na quarta e na quinta-feira

A quarta (4) e a quinta-feira (5) mantém o cenário de tempo firme. O sol aparece desde cedo e predomina ao longo dos dias na maioria das regiões.

O calor ganha mais intensidade no interior, especialmente no Oeste, no Noroeste e nas Missões, onde as máximas podem superar a marca de 34°C.

Não há indicativo de chuva significativa pelo Rio Grande do Sul, e a umidade relativa do ar segue reduzida.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (3)

Região Metropolitana

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 32ºC.

Serra

Terça-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 28ºC.

Campanha

Sol e muitas nuvens à tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 19ºC e 31ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol com nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 34ºC.

Sul

Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 21ºC e 29ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 28ºC.

Centro

Terça-feira de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Em Santa Maria, mínima de 20ºC e máxima de 32ºC.

Norte

Sol e muitas nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Previsão de sol e nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 32ºC.