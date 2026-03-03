RS terá quarta-feira quente, com retorno da chuva e risco de temporais

Porto Alegre pode registrar pancadas de chuva nesta quarta (4). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após vários dias de predomínio de sol, o Rio Grande do Sul volta a ter mudança no tempo. A previsão indica que esta quarta‑feira (4) marcará o retorno da instabilidade, com chuva em diferentes regiões do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que há possibilidade de tempestade em todo o território gaúcho. No entanto, as áreas de maior atenção e perigo incluem o Noroeste e parte do Oeste.

Como será a chuva

De acordo com a Climatempo, o dia começa com maior presença de nuvens e já pode haver registros de precipitação no Oeste e nas Missões desde o período da manhã.

Ao longo da tarde, as pancadas se espalham para a Campanha, Noroeste e parte do Centro. Há chance de chuva moderada a forte em pontos isolados, que pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento de 60 km/h.

Na Região Metropolitana e nos Vales, a chuva tende a ocorrer mais entre o fim da tarde e à noite. No Sul, a instabilidade será mais irregular, com períodos de sol intercalados com pancadas de chuva.

Noroeste, Fronteira Oeste e parte do Centro estão sob alerta de perigo. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

E o calor?

A tendência é que, antes da chegada da chuva, o calor se intensifique, especialmente no Oeste e no Noroeste, onde as máximas podem alcançar 37ºC. Nas demais regiões, a expectativa é de tempo abafado, com elevação das temperaturas ao longo da tarde.

Tendência para quinta

A quinta-feira (5) ainda será influenciada pela instabilidade. O dia terá períodos de melhoria, mas a combinação entre calor e umidade favorece novas pancadas de chuva no RS, principalmente a partir da tarde.

A precipitação tende a ser mais frequente no Oeste, nas Missões e na Campanha. No Noroeste e no Centro, a chuva pode se manifestar de forma irregular. Já na Região Metropolitana e nos Vales, a condição será de variação de nuvens com pancadas isoladas ao longo do dia.

O ambiente permanece quente e úmido, típico de verão, o que mantém a condição para temporais localizados.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (4)

Região Metropolitana

Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 34ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 29ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol e muitas nuvens à tarde. Pancadas de chuva isoladas. Em Bagé, as marcas variam entre 20ºC e 34ºC.

Fronteira Oeste

Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 32ºC.

Sul

Predomínio de sol com nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 21ºC e 32ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 28ºC.

Centro

Quarta-feira com aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 21ºC e máxima de 32ºC.

Norte

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 30ºC.

Noroeste

Previsão de sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 33ºC.