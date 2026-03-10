RS terá mais chuva e risco de tempestade na quarta-feira

Em Porto Alegre, pancadas de chuva são esperadas no período da tarde. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A quarta-feira (11) seguirá com predominância da nebulosidade na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para possibilidade de tempestade, com chuva expressiva e vento intenso.

Além disso, o órgão aponta risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

A instabilidade se mantém principalmente na Metade Norte, que inclui Noroeste, Norte, Vales, Região Metropolitana, Serra e toda costa litorânea. Nessas áreas, há previsão de pancadas moderadas a fortes acompanhadas de trovoadas.

A Defesa Civil gaúcha estima que os acumulados podem oscilar entre 10 e 70 milímetros, especialmente em cidades do Nordeste.

De acordo com a Climatempo, o Sul e a Campanha também podem registrar pancadas de chuva, intercaladas com períodos de variação de nuvens.

A temperatura apresenta um aumento ainda gradual. As mínimas variam entre 13°C e 22°C, enquanto as máximas entre 18°C e 32°C. É esperada uma sensação de tempo mais abafado em alguns momentos, sobretudo antes da chuva.

Inmet está com alerta laranja que indica perigo para tempestade. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Tendência para quinta-feira

Na quinta-feira (12), o cenário não deve ser muito diferente. Conforme a Defesa Civil, deve persistir a condição para temporal isolado, chuva forte e vento de até 80 km/h nas Missões, no Noroeste, no Norte, no Nordeste, na Região dos Vales, Metropolitana, Serra, e na extensão litorânea. Partes do Centro e da Costa Doce também podem observar chuva mais expressiva.

A Climatempo adiciona que, no Sul, na Campanha e na Fronteira Oeste, o tempo apresenta maiores períodos de melhoria, com predomínio de céu parcialmente nublado e chuva mais isolada.

Confira como fica o tempo na sua região nesta segunda-feira (11)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 27ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 25ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Bagé, as marcas variam entre 17ºC e 25ºC.

Fronteira Oeste

Muitas nuvens durante o dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 19ºC e 27ºC.

Sul

Previsão de sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 20ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Quarta-feira de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 26ºC.

Norte

Previsão de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Dia de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 28ºC.