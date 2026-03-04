RS tem nova rodada de calor e risco de temporal com vento de 70 km/h nesta quinta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 33ºC. Duda Fortes / Agencia RBS

A quinta-feira (5) será mais um dia quente e com previsão de chuva no Rio Grande do Sul. Conforme a Climatempo, a atmosfera permanece propícia à formação de temporal isolado.

A manhã começa com a presença de sol, seguida pelo aumento de nuvens. Durante a tarde e noite, há risco de chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento que podem superar 70 km/h.

As áreas mais suscetíveis aos eventos intensos são o Oeste, as Missões, a Campanha e parte do Centro, onde os volumes podem variar entre 10 e 60 milímetros.

Nas demais regiões, como Metropolitana, Vales, Litoral e Região Sul, o que predomina é a possibilidade de pancadas isoladas, mal distribuídas e com menor severidade.

Em todo o território gaúcho, o tempo segue abafado. Na Fronteira Oeste e no Noroeste, por exemplo, a máxima pode chegar aos 35ºC. Na Região Metropolitana, aos 33ºC.

O que esperar da sexta

A Climatempo afirma que a sexta-feira (6) deve marcar uma mudança no padrão atmosférico. A aproximação de uma frente fria pelo sul do Brasil mantém o Estado sob influência de chuva. Dessa vez, principalmente a instabilidade se concentra na metade Norte gaúcha.

O dia ainda começa com abafamento e as nuvens aumentam rapidamente. Há previsão de pancadas de chuva em grande parte do Rio Grande do Sul, com maior probabilidade de temporais isolados no Noroeste, na Região Norte, em parte da Serra e do Planalto.

No Sul e na Campanha, podem ocorrer períodos de maior variação de nuvens, com chuva mais irregular.

Os termômetros ainda se mantêm elevados antes da chuva, mas já podem apresentar uma leve redução à noite nas áreas onde a instabilidade atua com maior intensidade.

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Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (5)

Região Metropolitana

Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 33ºC.

Serra

Dia de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 29ºC.

Campanha

Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Bagé, as marcas variam entre 20ºC e 25ºC.

Fronteira Oeste

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 28ºC.

Sul

Predomínio de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 22ºC e 27ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol com muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 27ºC.

Centro

Dia de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Maria, mínima de 22ºC e máxima de 26ºC.

Norte

Quinta-feira de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 30ºC.

Noroeste

Previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.

*Produção: Carolina Dill