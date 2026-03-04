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RS tem nova rodada de calor e risco de temporal com vento de 70 km/h nesta quinta-feira

Oeste, as Missões, a Campanha e parte do Centro são as áreas mais suscetíveis aos episódios de chuva intensa

Zero Hora

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