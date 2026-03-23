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RS tem alerta vermelho para tempestades nesta segunda-feira

Comunicado do Inmet indica chuva intensa e possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h. Defesa Civil da Capital espera precipitação de até 50 milímetros

Zero Hora

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