RS tem alerta vermelho para tempestades nesta segunda-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (23), alerta de tempestade com grau de severidade vermelha para todo o Rio Grande do Sul. O comunicado fica em vigor até as 22h desta segunda.
A Defesa Civil de Porto Alegre também emitiu alerta para chuva intensa e ventos fortes das 14h às 23h desta segunda. De acordo com o órgão, são esperados para o município o acumulado de 50 milímetros de chuva, acompanhados de descargas elétricas, queda eventual de granizo e rajadas de vento próximas de 90 km/h, podendo superar esses valores em pontos isolados. O período mais crítico está previsto entre 15h e 19h.
O aviso meteorológico para todo o Estado começou a valer às 9h10min desta segunda. Segundo o Inmet, a chuva pode ultrapassar os 60 milímetros por hora, com acumulado de até cem milímetros por dia. Também há possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento de até 100 km/h. Há risco de alagamentos, quedas de árvores, problemas na rede de energia elétrica e estragos em plantações.