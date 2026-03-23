RS tem alerta vermelho para tempestades nesta segunda-feira

Mudança no tempo em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (23), alerta de tempestade com grau de severidade vermelha para todo o Rio Grande do Sul. O comunicado fica em vigor até as 22h desta segunda.

A Defesa Civil de Porto Alegre também emitiu alerta para chuva intensa e ventos fortes das 14h às 23h desta segunda. De acordo com o órgão, são esperados para o município o acumulado de 50 milímetros de chuva, acompanhados de descargas elétricas, queda eventual de granizo e rajadas de vento próximas de 90 km/h, podendo superar esses valores em pontos isolados. O período mais crítico está previsto entre 15h e 19h.

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Alerta é válido para todo o Rio Grande do Sul. Inmet / Divulgação