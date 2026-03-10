RS tem alerta laranja para tempestade e queda de granizo na quarta-feira; veja as regiões

Comunicado do Inmet é válido para as áreas em laranja no mapa do RS. Instituto Nacional de Meteorologia / Reprodução

A quarta-feira (11) deve ser de instabilidade e chuva intensa em algumas áreas do Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade com grau de severidade laranja para parte do Estado. Outro comunicado, com classificação amarela, está em vigor nesta terça-feira (10).

Válido a partir da meia-noite, o comunicado abrange toda a divisa com Santa Catarina e todo o litoral gaúcho — de Norte a Sul. O alerta também se estende a Porto Alegre, Região Metropolitana, Serra, Vale do Sinos, Vale do Caí e a parte norte das Missões.

A chuva pode variar de 30 a 60 milímetros por hora nestas áreas, com acumulado de até 100 milímetros enquanto o alerta estiver em vigor. Também há possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento de até 100 km/h. Há risco de alagamentos, quedas de árvores, problemas na rede de energia elétrica e estragos em plantações.

Alerta nesta terça-feira

Parte do Rio Grande do Sul já está em alerta para chuva intensa desde a manhã de segunda-feira (9), quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu comunicado válido até a noite desta terça-feira.