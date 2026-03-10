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RS tem alerta laranja para tempestade e queda de granizo na quarta-feira; veja as regiões

Comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Há outro em andamento, amarelo, para chuva intensa

Zero Hora

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